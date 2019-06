Square Enix E3 2019 - Verfolgt die PK bei uns im Livestream

Der Livestream der Pressekonferenz von Square Enix findet dieses Jahr sehr viel neugierige Zuschauer. Schließlich wurden bereits im Vorfeld neues Material sowohl zum Remake von Final Fantasy 7 als auch zu Marvel's Avengers angekündigt. In diesem Artikel findet ihr unseren Livestream zur PK.

Termin und deutsche Zeit der E3 2019-Square-Enix-PK:

Tag: Dienstag, den 11. Juni

Dienstag, den 11. Juni Zeit: 3 Uhr morgens (deutsche Zeit)

Unser Stream zur PK beginnt jedoch schon um 2 Uhr.

Square Enix E3 2019-PK im Livestream

Der Link zu unserem Twitch-Stream

Stream via Youtube

Alternativ könnt ihr euch den Stream auch über den offiziellen Youtube-Kanal von Ubisoft anschauen. Wir binden ihn hier ein, sobald er verfügbar ist.

Welche Spiele zeigt Square Enix während der E3 2019?

Dieses Jahr stehen, wie bereits angekündigt, zwei Spiele im Vordergrund: Das Remake zu Final Fantasy 7, zu dem sich Fans mehr Gameplay erwarten. Außerdem hofft man auf eine Antwort auf die Frage, in wie vielen Episoden das Remake nun erscheinen soll.

Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Marvel's Avengers, einem Action-Adventure, von dem bis kurz vor der E3 2019 eigentlich beinahe nichts bekannt war. Der große Reveal soll auf der Pressekonferenz stattfinden, auch wenn ein paar Fakten bereits im Vorfeld bekannt wurden.

Und zuletzt soll auch ein komplett neues Spiel vorgestellt werden. Mit einem Tweet bestätigten die Entwickler von Outriders, dass sie ebenfalls auf der E3 2019 zu sehen sein werden, genauer auf der Square-PK.

