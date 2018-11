The Avengers - Gerücht: Singleplayer-Story, Koop & Multiplayer geplant

Die Avengers erhalten ihr eigenes, großes Videospiel. Die Ankündigung liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Außer einem kurzen Mini-Teaser gibt es aber bisher immer noch nichts zu dem Square Enix-Projekt zu sehen.

Mit Details zum Spiel sparen die Entwickler ebenfalls. Dafür ranken sich umso mehr Gerüchte und Spekulationen um den Titel. Denen fügen die Fans jetzt einige weitere hinzu.

Zusätzlich twittern die Beteiligten offenbar in hellem Aufruhr: Es sieht ganz danach aus, als kämen da bald neue, handfeste Infos.

Womöglich alles zusammen. Im ResetEra-Forum wird fleißig diskutiert. Eine Spekulation stößt dabei auf besonders viel Interesse und Gegenliebe.

Der Fokus des Spiels habe sich vielleicht einfach nach der Ankündigung verschoben. Statt – wie angeblich ursprünglich geplant – voll auf Online-Multiplayer zu setzen, sei auch noch eine Story-Kampagne hinzugefügt worden.

Das würde auch erklären, wieso mitten im Entwicklungszeitraum plötzlich weitere Mitarbeiter in leitenden Funktionen gesucht wurden. Bei Crystal Dynamics seien Stellen wie Game Director oder Creative Director gleich doppelt besetzt.

Dazu würde auch passen, dass in Stellenausschreibungen auf einmal von einer Singleplayer-Kampagne die Rede war. Vorher ging es dort in erster Linie um ambitionierte Koop-Modi und Online-Gameplay.

Starker Fokus auf Story: Ein weiterer Nutzer widerspricht der Spekulation und beruft sich auf eine mysteriöse Quelle. Die habe ihm geflüstert, dass eine Singleplayer-Kampagne von Anfang an geplant gewesen sei.

Für Solo- und Koop-Spieler? Die Entwickler konzentrieren sich angeblich auf eine tiefgehende Story, die entweder allein mit KI-Teammitgliedern oder online mit Freunden als Koop-Erfahrung gespielt werden kann.

Das Ganze soll dann ungefähr wie Ghost Recon: Wildlands, Divinity: Original Sin 2 oder Far Cry 5 funktionieren. Damit würde es sich ziemlich weit von einem reinen Multiplayer-Ansatz wegbewegen.

Guardians of the Galaxy könnte dann eher ein Multiplayer-Shooter werden. Das Spiel soll ebenfalls aus der Marvel- und Square-Kooperation entstehen.

Es könnte sowohl mit Koop als auch kompetitiven Multiplayer dann sehr viel stärker in Richtung von Spielen wie Destiny, The Division oder Anthem gehen.

Offenbar kommt da bald endlich mehr. Sowohl der Projektleiter bei The Avengers als auch der beziehungsweise die Head of Operations bei Marvel Games scheinen völlig aus dem Häuschen zu sein.

Eric Monacello leitet nicht nur The Avengers Project, er war vorher auch bei Insomniacs Spider-Man an derselben Position. Er kann es kaum noch erwarten, Neuigkeiten mit der Welt zu teilen, die im Zusammenhang mit Marvel Games stehen:

Work today was amazing. Can’t wait until we can share this with the world. #MarvelGames

Auch Becka Mcintosh (ihres Zeichens Head of Operations bei Marvel Games) freut sich offenbar schon sehr darauf, bald endlich mehr verraten zu können:

Job-wise, today's been a freaking badass day. So many crazy-awesome things coming from amazingly talented people across the game industry. So proud to have them in the @MarvelGames family & can't wait to share them with y'all! #MarvelGames #gaminglife #myjobisntajob pic.twitter.com/wlgaoju1Rq