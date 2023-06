Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit Avowed plant Obisdian Entertainment ihren nächsten, großen RPG-Hit abzuliefern. Das große First Person-RPG spielt im Pillars of Eternity-Universum und wurde vor über zwei Jahren angekündigt. Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde nun erstmals auch echtes Gameplay-Material gezeigt.

Die Fantasy-Action aus der Ego-Perspektive erinnert stark an Skyrim – auch hier können wir Nahkampfwaffen und Magie gleichzeitig einsetzen. In Avowed müssen wir auf der Insel-Welt The Living Lands den Gerüchten einer sich ausbreitenden Krankheit nachgehen, durch die die Vernichtung der Welt droht.

Avowed soll 2024 für Xbox-Konsolen erscheinen und wird direkt zum Launch via Game Pass spielbar sein.