Dieser legendäre Ring aus Avowed ist das perfekte Skyrim-Easter Egg für Lydia-Fans

Avowed steckt voller Geheimnisse und Überraschungen – dazu zählt auch eine coole Skyrim-Hommage.

Als Avowed mit dem ersten Trailer angekündigt wurde, hat sich der Skyrim-Vergleich geradezu aufgedrängt. Jetzt ist das Spiel erschienen und ehrt das große Vorbild zumindest mit einem richtig witzigen Easter-Egg. Falls ihr Lydia als Begleiterin hattet, dürfte euch die Beschreibung dieses Rings hier bekannt vorkommen.

Skyrim-Hommage in Avowed: Die Macher amüsieren sich über Lydia-Meme

Darum geht's: In Skyrim konntet ihr als eine der ersten Mitstreiterinnen den NPC Lydia rekrutieren. Wart ihr mit ihr länger unterwegs, dürften sich ihre Voice Lines in euer Gedächtnis eingebrannt haben. Allen voran wahrscheinlich das latent genervte und wenig begeisterte "Ich habe geschworen, eure Last zu tragen".

1:28:55 Ein Spiel wie Avowed hätten wir von Obsidian nicht erwartet

Genau das taucht in Avowed auf: Im neuesten RPG-Brocken der Pillars of Eternity- und Fallout: New Vegas-Macher Obsidian könnt ihr einen Ring finden, der euer Gewichtslimit um 25 Punkte erhöht. Ihr könnt also noch mehr Kram mit euch herumschleppen, ohne ihn zerlegen oder ins Lager schicken zu müssen.

Das Besondere ist die Beschreibung: Der genial witzige Ring dreht sich um die Last des Packesels. Das Schmuckstück wurde von einem Knappen in Auftrag gegeben, der es leid war, durch einen Schwur dazu gezwungen zu sein, die Last seines Ritters zu tragen.

Darum sparte er, um einen Zauberer zu bezahlen, damit dieser den Ring so verzaubert, dass er mehr tragen konnte. Der Ritter merkte allerdings, dass sein Knappe plötzlich noch größere Lasten zu schleppen vermochte und bürdete ihm dementsprechend einfach noch mehr auf.

Hier könnt ihr euch die Beschreibung des Rings auf Englisch durchlesen:

Die Fans, die die augenzwinkernde Anspielung verstehen, freuen sich natürlich sehr über den humorvollen Fund. Allein schon aufgrund des Zitats dürfte hier wirklich kein Zweifel daran bestehen, dass sich das Ganze auf die Skyrim-Begleiterin Lydia bezieht.

Das hat es mit Gewichts-Begrenzungen in RPGs wie Avowed auf sich

In den Kommentaren entflammt dann allerdings auch direkt eine Diskussion, die sich um das allgemeine Trage-Limit und Gewichts-Beschränkungen in RPGs wie Avowed dreht. Glücklicherweise spielt das in diesem Spiel kaum eine Rolle, weil wir eigentlich alles in seine jeweiligen Einzelteile zerlegen oder einfach ins Lager schicken können.

Es geht gar nicht um Realismus: In einem Interview und Livestream erklärt Obsidian-Entwickler Josh Sawyer, dass die Mechanik, etwas ins Lager zu schicken nur deshalb eingeführt wurde, weil das Fallenlassen von Gegenständen technische Probleme gemacht habe.

Das Gewichts-Limit in Avowed existiere hingegen in erster Linie, um die Spieler*innen daran zu erinnern, dass sie auch einzigartige Gegenstände in ihre Einzelteile zerlegen können. Das sei eine der besten Möglichkeiten, um an einige der wichtigsten Crafting-Materialien zu kommen.

Wie steht ihr zu den Trage-Kapazitäten in Spielen wie Skyrim, Avowed und ähnlichen Titeln? Würdet ihr am liebsten komplett auf sie verzichten?