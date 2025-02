Avowed: Totemfragmente der Götter - alle Fundorte auf der Map

Totemfragmente sind besonders gut versteckt - aber keine Sorge, unser Guide hilft euch.

Neben den zahlreichen anderen Geheimnissen und versteckten Kisten, sind die Totemfragmente die wohl am besten verstecke Sache in Avowed. Sie alle zu finden ist daher gar nicht so einfach. Zum Glück können wir euch da unter die Arme greifen, denn in unserem Guide findet ihr alle Fundorte auf unserer interaktiven Map.

Aktuell beinhaltet die Karte noch ausschließlich das erste große Gebiet des Spiels, alle weiteren Karten folgen aber in den kommenden Tagen. Wir updaten diesen Artikel, sobald es soweit ist.

Hier findet ihr alle Totemfragmente

Die super praktische und interaktive Karte von unseren Kolleginnen und Kollegen von Gamepressure zeigt euch bei Bedarf natürlich noch viel mehr, als Totemfragmente. Hier ist jedoch ein entsprechender Filter direkt für euch gesetzt.

Auf den folgenden Karten könnt ihr die Standorte sehen:

Dämmerküste / Dawnshore:

Smaragdtreppe / Emerald Stair:

Map folgt bald.

Splitterhang / Skattersharp:

Map folgt bald.

Galwains Horn / Galawains Tears

Map folgt bald.

Garten / Garden

Map folgt bald.

Sammelt ihr alle Totems in einem Gebiet, lassen sich diese zu einer Statue zusammenbauen. Dazu müsst ihr im Lager den dafür vorgesehenen Stein benutzen. Dort könnt ihr die fertige Figur auch platzieren und diese spendiert euch dann eine jeweilige Auswahl an sehr nützlichen Buffs. Allerdings könnt ihr nur jeweils eine Statue aktiv ausstellen und von deren Vorteilen profitieren.

Die Totemfragmente gehören zu Göttern, die wir bereits aus vorherigen Spielen von Obsidian kennen. Schon Pillars of Eternity und sein Nachfolger spielten in Eoro, der Welt in der nun auch Avoweds Geschichte erzählt wird. Wer beide Titel gespielt hat, wird regelmäßig mit Referenzen auf stoßen.

Wie viele Totemfragmente haben euch denn noch gefehlt, bevor ihr sie mit Hilfe der Karte gesucht habt? Habt ihr die Map vorher umfangreich abgesucht, oder greift ihr gerne zügig auf die Hilfe von Guides zurück? Verratet es uns in den Kommentaren!