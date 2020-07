Avowed - Xbox Series X-exklusives RPG ist angeblich "größer" als Skyrim

Der große Xbox Games Showcase, mit dem Microsoft zahlreiche neue Titel für die Xbox Series X enthülte, hatte einige Hochkaräter zu bieten. Dazu zählt auch Avowed, das neue AAA-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, den RPG-Experten von The Outer Worlds, Fallout: New Vegas und Co.

Leider gibt es zum Fantasy-RPG aus der Ego-Perspektive noch kaum handfeste Infos. Ein glaubwürdiger Leak könnte das jetzt aber ändern.

Avowed: Insider-Leak verrät angeblich neue Infos zum AAA-RPG

Auf ResetEra meldete sich der Leaker sponger zu Wort, der in einer Liste zahlreiche Details und Features von Avowed aufzählt, von denen er angeblich gehört hat. Das Besondere an sponger ist, dass er vom deutlich bekannteren Insider Klobrille als "glaubwürdig" eingeschätzt wurde.

Riesige Spielwelt: Der Leak selbst, der auch auf Twitter geteilt wurde, gibt einen groben Überblick über die Gameplay-Pläne von Obsidian Entertainment. Und die scheinen recht ambitioniert zu sein, denn gleich im ersten Punkt ist davon die Rede, eine Open World zu bieten, die "deutlich größer" ist als die von Skyrim. Wobei "größer" hier vor allem bedeuten soll, dass es viel mehr Sachen zu tun und zu entdecken gibt.

Hier findet ihr eine Auflistung der weiteren Leak-Details:

Avowed spielt in der Fantasy-Welt Eora, in der auch Pillars of Eternity angesiedelt ist

großer Fokus auf fortgeschrittene KI und Physik-Mechaniken

dynamisches Wetter in Echtzeit (vor allem Nebel soll wichtig werden)

sehr fortschrittlicher Charaktereditor

Mods werden unterstützt

viele verschiedene Fraktionen

es wird Begleiter geben (aber anders als in The Outer Worlds)

Bossgegner sollen teilweise sehr, sehr groß sein

Götter spielen in der Geschichte eine große Rolle

großer Fokus auf Sehenswürdigkeiten, Statuen und Gebäuden

zwei große Städte im Spiel, viele weitere kleine Orte

der Spielcharakter kann schwimmen

Avowed orientiert sich an den Monstern von Pillars of Eternity, fügt aber auch neue hinzu

"dynamische" Darstellung von Dialogen

"Du kannst alles töten"-Option soll es ins fertige Spiel schaffen

etwa 100 Entwickler sind am Spiel beteiligt

Avowed ist bereits in vollwertiger Produktion

Team soll weiter wachsen

Releasetermin von Avowed ist für Ende 2022 oder Anfang 2023 geplant

Den ersten Trailer zu Avowed findet ihr übrigens hier:

Mehr zum Thema Avowed heißt das neue Fantasy-RPG der The Outer Worlds-Macher

Vorsicht vor dem Leak: Auch wenn sponger den Segen von Klobrille bekommen hat, heißt das natürlich weiterhin nicht, dass wir den Leak für bare Münze nehmen können. Wie sponger selbst schreibt, könnten sich zudem viele Details im Laufe der Entwicklung noch verändern.

Wir haben bei Microsoft nachgefragt, ob sie den Leak kommentieren möchten. Sollten wir eine Antwort erhalten, werden wir den Artikel entsprechened aktualisieren.

Avowed erscheint exklusiv für Xbox Series X.