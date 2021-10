Passend zum gruseligsten Monat des Jahres erscheint am 12. Oktober mit Back 4 Blood der geistige Nachfolger von Left 4 Dead, welches ebenfalls aus der Feder der Turtle Rock Studios stammt. Den actionreichen Ego-Shooter, den ihr sowohl kooperativ, als auch kompetitiv angehen könnt, bietet Saturn exklusiv als Special Edition an. Neben einem schicken Steelcase, welches sonst nur der Deluxe Edition beiliegt, bekommt ihr darüber hinaus bei allen Editionen das Fort Elite Waffenskin Pack, mit dem ihr von Beginn an Eindruck machen könnt. Hier die Versionen in der Übersicht:

Left 4 Dead trifft auf Evolve

Die Entwickler der Turtle Rock Studios führen in Back 4 Blood ihre Erfahrungen zusammen. Die kooperative Kampagne, die ihr online mit menschlichen oder offline mit computergesteuerten Überlebenden angehen könnt, baut clever auf den etablierten Mechaniken von Left 4 Dead auf. Der kompetitive Multiplayer erinnert dagegen entfernt an Evolve. Hier übernimmt nämlich eines der beiden Teams die Rolle der Infizierten und kann deren Spezialfähigkeiten nutzen, um den Überlebenden das Leben schwer zu machen und letztlich zu nehmen.

Ein besonderes Feature wird der Spieldirektor werden. Diese KI zieht im Hintergrund die Fäden und sorgt dafür, dass sich jede Runde einzigartig anfühlt und die Herausforderungen variieren. Wie bei einem Deckbuilder spielt er vor jeder Runde unterschiedliche Karten aus. Daraufhin könnt ihr als Team eure eigenen Karten festlegen und so die Oberhand behalten. Ab dem 12. Oktober geht es offiziell los, Vorbesteller der Deluxe Edition dürfen sogar schon am 8. Oktober starten.