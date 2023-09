Back to Hogwarts - Bucht jetzt euer Ticket für Harry Potter und das verwunschene Kind 25 % günstiger

Was ist das für eine Show? Mit “Harry Potter und das verwunschene Kind” geht die Serie um den berühmten Zauberer offiziell weiter. Der 8. Teil der Reihe spielt 19 Jahre nach dem Finale des letzten Buchs. “Harry Potter und das verwunschene Kind” wurde jedoch nicht als Film, sondern als aufwändige Theatershow verwirklicht.

“Harry Potter und das verwunschene Kind” beeindruckt mit einer einzigartigen Magie, die die Grenzen des Theaters sprengt. Die Show kombiniert beeindruckende Spezialeffekte, meisterhafte Inszenierung und eine zauberhafte Atmosphäre, die euch als Publikum in die magische Welt von Harry Potter entführen wie noch nie zuvor.

Was hat es mit Back to Hogwarts auf sich? 25 Jahre nach dem Release des ersten Harry-Potter-Bandes in Deutschland feiert das Franchise jetzt Jubiläum. Im Rahmen des Jubiläums und zu Beginn des neuen Hogwarts-Schuljahres am 1. September finden allerlei magische Fan-Events statt, darunter ein Weltrekord mit 4.453 gleichzeitig auftretenden Harry-Potter-Cosplayern am 26. August 2023 in Hamburg.

Passend zum 25-jährigen Jubiläum gibt es daher auch den ganzen September die Karten zur Show “Harry Potter und das verwunschene Kind” 25 Prozent günstiger. Das ist euer Ticket “Back to Hogwarts”.

Die Highlights der Show in Hamburg

Die große Show in Hamburg bietet Potter-Fans die geballte Ladung an magischen Erlebnissen. Dazu gehören sowohl die Aufführung selbst als auch das Drumherum in der Stadt.

So geht die Story weiter

Wenn ihr endlich wissen wollt, was aus all den liebgewonnenen Charakteren aus den Romanen wurde, dann ist die Reise nach Hamburg zur Show ein Muss. Denn es handelt sich bei der Theatershow tatsächlich um die offizielle Fortsetzung der Saga.

Allerdings macht die Handlung einen ordentlichen Zeitsprung und spielt 19 Jahre nach dem Ende von “Die Heiligtümer des Todes”. Harry und seine Freund*innen sind allesamt erwachsen und haben mittlerweile selbst Kinder, die ebenfalls an der berühmten Zauberschule Hogwarts unterrichtet werden.

Zudem ist Harry, der sein abenteuerliches Leben gegen einen stressigen Job im Zaubereiministerium eingetauscht hat, nicht mehr die Hauptperson. Vielmehr stehen sein Sohn Albus Severus Potter und dessen Freund Scorpius Malfoy im Zentrum der Handlung. Und ja, ihr habt richtig gelesen. Das ist der Sohn des früheren Erzfieslings Draco Malfoy, mit dem der Potter-Spross sich hingegen blendend versteht.

Doch keine Sorge, auch Harry, Hermine und Ron sind noch mit von der Partie und stürzen sich live auf der Bühne in ihr neues Abenteuer.

Die Handlung dreht sich größtenteils um die Erlebnisse von Albus und Scorpius in Hogwarts sowie einen verwegenen Plan der beiden, mit dem sie die ganze Welt gehörig auf den Kopf stellen und ein heilloses Chaos anrichten. Und dank der spektakulären Effekte auf der Bühne wird das alles genauso spektakulär inszeniert, wie man es von einer Harry-Potter-Story erwartet.

Das wird noch alles geboten

Wo findet alles statt? Die einzige deutsche Aufführung der Show findet exklusiv im Mehr! Theater im Herzen Hamburgs statt.

Wenn ihr gerne weitere Zeit in der großen norddeutschen Hafenstadt verbringen wollt, dann bucht am besten euer Ticket in Kombination mit einem Hotelzimmer. Der Eintritt zur Show wird ab 10 Jahren empfohlen.

Und was gibt’s noch? Hamburg ist Potter-Stadt! Denn schon seit dem 1. August 2022 gibt es in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs den ersten und derzeit einzigen Wizarding World Shop auf europäischem Festland. Auf 221 m² und 2 Etagen könnt ihr dort in die Themen- und Erlebniswelt von Harry Potter sowie den “Phantastische Tierwesen” eintauchen und in ausgewählten Exklusiv-Sortimenten stöbern.

Ebenfalls cool: das berühmte “Butterbier”, das Harry und seine Freund*innen sich so gern schmecken lassen, gibt’s beim Theater ebenfalls exklusiv zum Ausschank.

Es lohnt sich also im September 2023 besonders, die Reise nach Hogwarts zu unternehmen und die einzigartige Potter-Show in Hamburg zu erleben. Holt euch also noch heute euer Ticket für Harry Potter und das verwunschene Kind mit 25 Prozent Rabatt.