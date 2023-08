In Baldur's Gate 3 könnt ihr nur bis Level 12 statt bis Level 20 spielen – und das ist gut so

Baldur's Gate 3 hört schon mit Level 12 auf.

Baldur's Gate 3 basiert auf dem Regelwerk des TTRPGs Dungeons & Dragons. Dort könnt ihr eure Charaktere regulär bis maximal Level 20 aufwerten und so verdammt mächtig werden. Anders in BG3, wo bereits auf Level 12 Schluss ist. Für das Spiel macht das allerdings besonders aus zwei Gründen eine Menge Sinn.

Das Maximallevel in Baldur's Gate 3 ist ein guter Schlusspunkt

Ein erzählerischer Meilenstein: Auch wenn es merkwürdig klingt, ein RPG auf knapp über der Hälfte der theoretisch verfügbaren Level und Skills zu beenden – hier hält sich Baldur's Gate 3 an die Vorlage. Auch in D&D enden vielen Kampagnen zwischen Level 12 bis 14.

Der Grund ist simpel: Bereits von Level 5 bis 10 seid ihr in D&D bekannte Abenteurer, die in die Geschehnisse der Welt verwickelt werden und ganze Königreiche retten können. Ab Level 11 bis 16 werdet ihr so mächtig, dass ihr weit über normalen Leuten steht und selbst unter Abenteurern außergewöhnlich seid. Ab Level 17 kommen Charaktere in den Bereich der lebenden Legenden.

Entsprechend hatte Larian ursprünglich geplant, sogar bereits auf Level 10 Schluss zu machen, um die Spielerfahrung entsprechend der Story anzupassen. Zum Release entschied man sich dann aber doch für Level 12:

Wir hatten ursprünglich geplant, dass Charaktere maximal Stufe 10 erreichen können. Aber wenn wir das gemacht hätten, wären zu viele hochstufige Zauber außen vor geblieben. Deshalb werden Spieler in Baldur’s Gate 3 Stufe 12 erreichen und zum Beispiel Verbündete aus den Ebenen, Ottos unwiderstehlicher Tanz und Kugelblitz freischalten können.

Zauber werden ab Level 13 absurd

Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum 12 ein sinnvolles Maximallevel ist. Neben einigen neuen Fähigkeiten für viele Klassen werden besonders magiebegabte Charaktere ab Level 13 zu Absurdem fähig. Barden, Magier, Zauberer und Co. erhalten hier nämlich ihren ersten Stufe 7-Zauber.

Mit "Auferstehung" könntet ihr dann etwa jede Person, die maximal ein Jahrhundert tot ist, auferstehen lassen. "Ebenenwechsel" ist sogar noch schlimmer: Damit könntet ihr frei jede Ebene der Existenz (z.B. die Neun Höllenebenen) besuchen.

Der Entwickler müsste hier also nicht nur all diese Ebenen bauen, es würde auch die Story ziemlich schnell kaputt machen. An Zauber der Stufe 8 und 9 wollen wir hier gar nicht erst denken.

Auch wenn sich so mancher Fan sicherlich solch spaßige Zauber gewünscht hätte, ist die Einschränkung also doch nachvollziehbar und sinnvoll. Und zu echten Held*innen (oder Bösewichten) könnt ihr natürlich trotzdem werden.

Wie findet ihr das gewählte Maximallevel? Gibt es Zauber, die ihr wirklich gerne eingesetzt hättet... und warum ist es der "Wunsch"-Zauber? ;)