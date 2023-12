Baldur's Gate 3-Fan entdeckt nach 400 Stunden eine neue Storyline im Druidenhain und kann's kaum fassen

Baldur's Gate 3 sorgt dafür, dass den Spieler*innen manchmal erst nach 400 Stunden ein Licht aufgeht.

Baldur's Gate 3 steckt so voller Geheimnisse, dass ihr sie unmöglich alle innerhalb eines Spieldurchgangs erleben und entdecken könnt. Das Mammut-RPG ist sogar so umfangreich und verschachtelt, dass ihr selbst nach 400 Stunden im Spiel noch etwas komplett Neues zum ersten Mal finden könnt. Genau so ist es jetzt einem Menschen ergangen, der seine Überraschung mit der Community teilt.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Das Wichtigste in Kürze: Baldur's Gate 3 ist ein enorm umfangreiches Spiel mit vielen Geheimnissen

Selbst nach 400 Stunden Spielzeit können noch neue Dinge entdeckt werden

Eine gut versteckte Storyline ermöglicht es, Kagha und die Schattendruiden zu konfrontieren

Baldur's Gate 3 ist so ein Umfangs-Monster, dass ihr auch nach 400 Stunden noch Neues finden könnt

Darum geht's: Im ersten Akt von Baldur's Gate 3 dreht sich ein Großteil der Story um den Druidenhain. Halsin ist verschollen, darum hat Kagha die Führung übernommen. Sie will allerdings ein Ritual durchführen, um den Hain zu verstecken und zu schützen. Dabei schert sie sich kein bisschen um die Tiefling-Geflüchteten, die eigentlich im Hain Zuflucht suchen.

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Kagha will außerdem auch noch ein Kind umbringen lassen, dass versucht hat, eine kleine Statue zu stehlen, die wichtig für das Ritual ist. Normalerweise habt ihr die Möglichkeit, das Kind zu retten und mit Halsin zurückzukehren, um Kagha davon abzuhalten, das Ritual zu beenden. Zumindest, wenn ihr euch nicht mit den Goblins zusammentut und den Hain attackiert.

Es gibt aber noch eine ganz andere Storyline, die viele Spieler*innen wahrscheinlich gar nicht kennen. Einem Redditor ist das zum Beispiel erst nach 400 Stunden aufgefallen. Ihr könnt nämliche eine Geschichts-Würfelprobe bestehen, eine Truhe entdecken und herausfinden, dass Kagha ein Ritual der Schattendruiden plant und mit denen unter einer Decke steckt.

Dann habt ihr die Möglichkeit, sie damit zu konfrontieren und den Druidenhain gegen die Schattendruiden zu verteidigen. Zusätzlich könnt ihr Kagha davon überzeugen, sich von den Schattendruiden loszusagen. Dann müsst ihr zumindest Kagha nicht bekämpfen und sie verhält sich ganz anders und deutlich defensiver, wenn ihr Halsin zurückbringt.

Obendrauf gibt es sogar noch einen coolen Stab abzugreifen, den ihr aber nur bekommt, wenn ihr selbst einen Druiden oder eine Druidin spielt. Außerdem erhält euer Charakter auch noch den Titel Faithwarden. Das sieht nicht nur schick in der Charakterstatistik aus, sondern wirkt sich auch auf manche Dialoge wie zum Beispiel die erste Begegnung mit Jaheira aus.

Wo wir schon einmal dabei sind: Wusstet ihr, dass sich die Eltern des Kindes an Kagha rächen, wenn ihr das Kind nicht vor ihr rettet? Es gibt sogar zwei verschiedene Varianten, wie das ablaufen kann. Entweder vergiften die beiden Eltern die Mörderin ihres Kindes oder sie erstechen sie – unabhängig davon, ob ihr das mit den Schattendruiden herausfindet oder nicht.

Was ist eure liebste Entdeckung in Baldur's Gate 3, die ihr erst nach richtig langer Zeit gefunden habt?