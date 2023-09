Baldur's Gate 3 ist dank seines Genres recht barrierefrei, muss aber vor allem auf der PS5 noch nachbessern

Baldur's Gate 3 könnte in Sachen Accessibility noch einiges besser machen, gilt aber durchaus als barrierearm.

Baldur's Gate 3 ist macht ordentlich Spaß, sofern ihr es denn überhaupt spielen könnt. Was keine Selbstverständlichkeit ist, immerhin gibt es viele Titel, die kaum auf Accessibility achten. Aber im großen Can I Play-That-Accessibility-Review zu Baldur's Gate 3 kommt das RPG von Larian größtenteils ganz gut weg.

Baldur's Gate 3 hat durch sein Genre einen Vorteil, aber bringt auch ein großes Manko mit

Darum geht's: Der Rollenspiel-Hit Baldur's Gate 3 kann seit einigen Wochen auf dem PC gespielt werden und erscheint offiziell am 6. September auch für die PS5. Momentan läuft auch schon der Early Access für alle, die das RPG in einer der Premium-Editionen für Konsole gekauft haben. Zeit, sich genauer anzuschauen, wie barrierefrei der Titel ist.

So sieht Baldur's Gate 3 aus und so steuert es sich mit dem Controller:

12:31 Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

Wie zugänglich ist BG3? Genau dieser Frage widmet sich "Can I Play That?" und kommt zu einem größtenteils positiven Ergebnis. Baldur's Gate 3 sei insgesamt ein zugängliches Spiel – zumindest die PC-Version.

Was wird gelobt? Eine ganze Menge. Neben den Inhalten des Spiels, versteht sich. Um Story, Quests und Co. geht es hier nur am Rande.

Das Genre: Dank der Möglichkeit, auch außerhalb der Kämpfe immer in den rundenbasierten Modus zu schalten, gestaltet sich Baldur's Gate 3 relativ stressfrei. Ihr könnt in Ruhe alles entscheiden, müsst keine schnellen Reflexe beweisen, genau zielen oder knifflige Sprungpassagen meistern.

Ihr könnt in Baldur's Gate 3 allerlei Einstellungen an den Untertiteln und Texten vornehmen, beispielsweise die Größe und Hintergründe anpassen. Interaktive Elemente lassen sich auf Knopfdruck hervorhebn.

Was wird kritisiert? Es gibt durchaus noch Luft nach oben. Vor allem ein großer Kritikpunkt im Hinblick auf die visuelle Accessibility bleibt bestehen:

Die Map: Sowohl Mini-Map als auch die Gebietskarte sind teilweise sehr schlecht lesbar. Oft wird nicht eindeutig klar, welche Bereiche begehbar sind und welche nicht.

Sowohl Mini-Map als auch die Gebietskarte sind teilweise sehr schlecht lesbar. Oft wird nicht eindeutig klar, welche Bereiche begehbar sind und welche nicht. Das User Interface ist nicht so gut anpassbar wie in Konkurrenztiteln, zum Beispiel Pillars of Eternity 2: Deadfire.

ist nicht so gut anpassbar wie in Konkurrenztiteln, zum Beispiel Pillars of Eternity 2: Deadfire. Button-Remapping: Wer mit dem Controller spielen will, muss sich mit der vorgefertigten Knöpfe-Verteilung zufrieden geben, sie lässt sich nicht anpassen.

Insgesamt dürfte Baldur's Gate 3 für die meisten Menschen also gut spielbar sein. Zumindest, wenn sie es auf dem PC spielen und mit der schwierig lesbaren Map klarkommen. Allerdings fehlen zum Beispiel auch Farbenblindheits-Filter oder Optionen, sich Texte vorlesen zu lassen.

Auf der PS5 könnte es angesichts der nicht änderbaren Controller-Konfiguration durchaus noch deutlich mehr Schwierigkeiten als auf dem PC geben. Wir können nur darauf hoffen, dass Entwicklerstudio Larian irgendwann noch eine entsprechende Möglichkeit zum Button-Remapping nachliefert. Auch abgesehen davon würden ein paar zusätzliche Accessibility-Optionen nicht schaden.

Was fehlt euch in den Optionen von Baldur's Gate 3? Welche Einstellungen würdet ihr gern noch wie anpassen?