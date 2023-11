'Videospiele haben mich gerettet' – Baldur's Gate 3: Astarions Sprecher hätte seine Karriere fast aufgegeben

Astarion hätte in Baldur's Gate 3 eine ganz andere Stimme bekommen können.

Baldur's Gate 3 ist nicht nur als Spiel des Jahres bei den Game Awards nominiert, sondern konnte auch bei den Golden Joysticks-Awards bereits abräumen. Hier hat das Spiel nicht nur den Game of the Year-Sieg eingeheimst, auch Neil Newbon wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Astarion ausgezeichnet.

Schwer vorstellbar also, dass die Vampirbrut fast eine andere Stimme bekommen hätte. Neil Newbon hätte nämlich vor Jahren beinahe seinen Job an den Nagel gehängt – wenn Videospiele nicht gewesen wären.

Der Schauspieler stand nämlich im Jahr 2008 kurz davor, seine Karriere zu beenden, weil er schlicht nicht genug Geld verdient hat, um davon zu leben. Videospiele waren für ihn der Wendepunkt, wie er in seiner Dankesrede bei den Golden Joysticks 2023 erklärt:

Im Gespräch mit PC Gamer erzählt der Darsteller mehr davon, wie Videospiele und Voice-Acting ihm einen komplett neuen Bereich eröffnet haben:

"Es war ungefähr 2008/9... Ich habe nicht viel verdient, habe Nebenjobs angenommen, um Rechnungen bezahlen zu können... ich war etwas desillusioniert mit mir selbst als Schauspieler. Es ist bis zu einem Punkt gekommen, an dem ich sehr, sehr deprimiert war. [...]

Newbon erklärt dabei, wie hilfreich und befreiend es für ihn war, beim Schauspielern nicht durch sein Aussehen beschränkt zu sein – etwas, das ihm bei seiner Karriere immer wieder Probleme gemacht hatte:

"Das war so wunderbar befreiend. Es bedeutete, dass ich alles spielen konnte, was für meinen ethnischen Hintergrund angemessen war... Aber Leute haben mich auch einfach akzeptiert... Ich bin demütig und dankbar. Also ja, Spiele haben mich gerettet."