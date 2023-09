Baldur's Gate 3-Fan wundert sich, warum sein Begleiter die ganze Zeit stöhnt und diese Robe ist der Grund dafür

Normalerweise stöhnt der Baldur's Gate 3-Begleiter Gale nicht die ganze Zeit vor sich hin.

Ihr kennt das: Da lootet ihr gerade nach Herzenslust irgendeinen Baldur's Gate 3-Keller, da hört ihr es hinter euch stöhnen. Nein? Okay, wir ehrlich gesagt auch nicht und dieser Fan hier war dementsprechend ebenfalls ziemlich überrascht. Vor allem, weil Gale einfach ununterbrochen weiter vor sich hin stöhnt. Das liegt allerdings an einer bestimmten Robe, die sowieso schon viele in Begeisterung versetzt hat und jetzt noch beliebter geworden ist.

Diese Robe in BG3 sieht nicht nur schick aus, sondern lässt eure Gruppe stöhnen

Darum geht's: Eigentlich wollte TikToker Silkethedruid nur einen Keller leerräumen, wurde dann aber durch das sanfte Seufzen und Stöhnen von Gale abgelenkt. Der Magier hat gar nicht mehr damit aufgehört und das kann dann doch einigermaßen irritierend wirken.

Hier könnt ihr euch besagte Szene im Video ansehen:

Woran liegt's? An der Robe, die Gale trägt. Die Wavemother-Robe heilt euch nämlich automatisch, wenn ihr im Wasser steht (und kann auch selbst Wasser erzeugen). Gale steht in einer Pfütze und wird in regelmäßigen Abständen geheilt, was ihm die entspannten Seufzer entlockt.

Dieses Stöhnen könnt ihr generell immer hören, wenn ihr euch gegenseitig heilt oder zum Beispiel ganz besonders, wenn ihr nach einer langen Rast aufsteht. Aber es kommt eben so gut wie nie vor, dass dieser Klang so oft und schnell hintereinander ertönt.

Die Robe ist sowieso schon beliebt: Die Wavemother-Robe gefällt einigen Spieler*innen auch darum, weil sie sehr figurbetont und weit ausgeschnitten ist. Ein Fan befindet auf X (ehemals Twitter) beispielsweise, dass die Robe Astarion ganz hervorragend steht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sehr viel mehr über Baldur's Gate 3 könnt ihr in diesen GamePro-Beiträgen lesen:

So bekommt ihr das Kleid: Um die Wavemother's Robe zu bekommen, müsst ihr im Tempel von Umberlee die Quest annehmen, die sich um das mysteriöse Unterwasser-Monster und seinen Meister dreht. Nun folgt ein SPOILER:

Habt ihr den U-Boot-Fahrer nach der Iron Throne-Quest erledigt (oder lasst ihn durch die Priester*innen erledigen), bekommt ihr als Belohnung die Wavemother's Robe.

Habt ihr dieses Kleidungsstück ebenfalls schon mal angehabt oder einem Begleiter verpasst und euch über das Stöhnen gewundert?