Baldur's Gate 3-Fan vergleicht zum Spaß die beliebteste Romanze mit Fanfictions – wisst ihr, wer vorne liegt?

Schattenherz ist die beliebteste Romanze in BG3, aber bei Fanfictions muss sich sich weit hinten geschlagen geben.

Geht es nach den offiziellen Statistiken zu Baldur's Gate 3, ist Schattenherz die Liebschaft eurer Wahl: Mehr als die Hälfte aller Spieler*innen haben die letzte Szene ihrer Romanze in Akt 3 erlebt. Da sollte man wohl meinen, dass sie auch bei Fanfictions ganz vorne mit dabei ist. Aber Fehlanzeige – hier schafft es Schattenherz nämlich nicht mal in die Top 10!

Die beliebteste Fanfiction-Romanze zu BG3 ist wahrscheinlich genau, was ihr vermutet

Entwickler Larian Studios hat in einer offiziellen Statistik veröffentlicht, dass Schattenherz mit 51,3% aller Spielenden die am häufigsten komplett durchgezogene Romanze ist. Auf Platz zwei und drei folgen jeweils Karlach und Lae'zel.

Ein Fan hat sich auf Reddit aber mal den Spaß gemacht und diese Zahlen mit denen der Seite Archive of our Own (kurz AO3) verglichen. AO3 ist die wohl größte Fanfiction-Seite im Netz – also ein Ort, wo Fans selbst geschriebene Geschichten zu ihren liebsten Fandoms veröffentlichen können.

Bei den häufigsten Pairings (also Beziehungen) zeichnet sich ein anderes Bild ab: Die ersten vier Plätze werden komplett von Vampirbrut Astarion belegt. Sein Partner oder seine Partnerin sind dabei in der Regel der eigene Charakter.

Baldur's Gate 3 ist ab sofort auch für Xbox verfügbar. Hier gibt's den Trailer:

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Erst auf Platz fünf kann sich Gale mit Tav (dem Standardnamen ür einen eigenen Charakter im Spiel) einordnen. Die Beziehung von Astarion und Gale schafft es immerhin auf Platz 8. Auch kurios: Das Pairing von Dunkles Verlangen und Enver Gortasch belegt Platz 10, ist also ebenfalls sehr beliebt.

Von Schattenherz dagegen fehlt in den Top 10 Pairings jede Spur. Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Zum einen besteht ein verhältnismäßig großer Anteil an Fanfiction-Autor*innen aus queeren, weiblichen und nicht-binären Personen. Entsprechend sind Pairings mit männlichen Charakteren in Fanfictions häufig weit beliebter.

Zusätzlich gibt es natürlich auch Gründe, warum Astarion es im Spiel nicht in die Top 3 der Romanzen geschafft hat, obwohl er bei Fans so beliebt ist. Die Statistik von Larian gibt nämlich nicht an, mit welchen Charakteren Fans eine Romanze begonnen haben, sondern nur, welche am häufigsten bis zum Ende durchgezogen wurde.

Dabei hatte eine Statistik nach dem Release-Wochenende bereits enthüllt, dass Astarion der Charakter ist, der den meisten Fans einen Korb gibt. Über 100.000 Spieler*innen hatte er innerhalb einer Woche verschmäht. Hinzu kommt, dass er unter bestimmten Bedingungen auch eine laufende Beziehung abbricht.

Lasst ihr ihn etwa Araj Oblodras Blut trinken und trefft in der darauf folgenden Unterhaltung nicht die richtigen Entscheidungen, ist es sofort aus. Für Schattenherz dagegen gibt es weniger Faktoren, durch die sie euch ablehnt – und ganz davon abgesehen hat sie natürlich auch einfach eine wirklich süße Romanze, ist also ín jedem Fall eine gute Wahl!

Hättet ihr mit diesen Statistiken gerechnet und was ist eure liebste Romanze im Spiel?