Baldur's Gate 3: Wir haben den besten (Fake) Trick im Spiel gefunden und fast den Verstand verloren

Da kommt unsere BG3-Truppe einfach nicht mehr aus dem Grübeln raus.

Als wir auf tiktok einen Baldur's Gate 3-Trick entdeckt haben, waren wir völlig aus dem Häuschen. Bei uns in der Redaktion fielen Kommentare wie: "Das ist einfach eine wiederverwertbare Magie-Granate." In einem Clip sah es nämlich so aus, als könnten wir uns Kämpfe komplett sparen, indem wir eine mörderische Truhe im Gepäck haben.

Wir hatten auch direkt unsere Theorien, wie und warum das funktioniert. Als wir dann allerdings den Selbstversuch gewagt haben, wollte und wollte es nicht klappen. Am Ende wurde daraus eine Diskussion mit 119 Kommentaren und vier irritierten Personen, die immer wieder Neues ausprobiert haben.

Letztlich sind wir zu der starken Vermutung gelangt, dass das Video ein Fake ist und Mods nutzt. Aber: Bei den fast unendlichen Möglichkeiten von Baldur's Gate 3 kann man nie ganz sicher sein.

Das Wichtigste in Kürze In einem TikTok-Video wird ein Trick gezeigt, wie man eine Truhe als Wunderwaffe nutzen kann

Die Truhe wird im Goblinlager aus dem Inventar geworfen und tötet Gegner automatisch

Wir versuchen den Trick auf allerhand Arten nachzumachen, scheitern aber mehrfach

Video zeigt Truhe als Wunderwaffe in Baldur's Gate 3

Um welchen Trick geht's eigentlich? In Akt 1 stolpern wir in der Eulenbär-Höhle über eine leuchtende Truhe, die mit einem Selune-Siegel gesichert ist und uns magisch eine knallt, wenn wir versuchen, sie ganz unbedarft zu öffnen.

Ein Fan will sich angeblich genau diesen Effekt zunutze gemacht haben und zeigt in einem TikTok, wie er die Truhe einfach im Goblinlager aus dem Inventar herauswirft. Dort tötet sie dann dank des Siegels Gegner um Gegner, ohne dass der Fan selbst einen Finger rühren muss. Auch die drei Oger aus dem zerstörten Dorf müssen dran glauben.

"Ich wünschte, ich hätte diesen Trick 300 Stunden früher gelernt" erklärt der Videotitel – und wir fühlen das. Aber seht am besten selbst:

So erklärten wir uns das Ganze – zunächst

Da das Video keinerlei Anleitung liefert, mussten wir erst mal herausfinden, wie sich die Truhe aufheben lässt, ohne sie mit dem passenden Gebet "zu entschärfen". Versuchen wir das einfach mit einer beliebigen Klasse, lässt sie sich nicht einpacken, sondern beschießt uns einfach nur mit Blitzen; genau wie beim Öffnen.

Truhe aufheben: Unsere Expert*innen hatten hier aber direkt die Idee: "Du musst Kleriker der Selune sein". Also skillten wir einen unserer Companions bei Lazarus um, um die Truhe aufzuheben. Nun war sie schon mal in unserem Inventar, aber da fing die Misere erst an.

Das ist das Problem: Im Clip laufen die Gegner auf die Truhe zu und lösen den tödlichen Lichtblitz damit aktiv aus. Genau das ist auch nötig, denn das Siegel wird nur aktiv, wenn jemand versucht, mit dem Behälter zu interagieren (öffnen oder aufheben).

Wir sind davon ausgegangen, das funktioniere bei den Goblins, da die Truhe als "glänzend" gilt und Wesen mit niedriger Intelligenz davon angezogen werden. Bei uns haben sich die Biester aber einen Dreck um das Teil geschert, als wir es ihnen vor die Füße geworfen haben. Also begann das Brainstorming.

Diese Ideen haben wir (vergeblich) ausprobiert:

Wir haben getestet, ob das nur bei bestimmten Goblins funktioniert, nachdem unsere ersten Testkandidaten im zerstörten Dorf nicht darauf angesprungen sind. Aber auch im Camp wollten sie nicht reagieren.

Wir haben ausprobiert, ob nur Goblins oder Oger mit einem besonders niedrigen Intelligenzwert darauf anspringen.

Wir haben versucht, die Truhe einmalig mit einem Companion, der kein Selune-Kleriker ist, zu "aktivieren", doch sie versursacht keinen regelmäßigen oder dauerhaften Flächenschaden, sondern zieht immer nur der interagierenden Person Leben ab.

Wir haben probiert, die Gegner mit unserem Lautenspiel anzulocken. Auch dann bleibt der Truhen-Effekt aus.

Wir haben versucht, einen Pfeil auf die Truhe abzuschießen, aber das hat ebenfalls nicht bewirkt, dass sie bei Feinden Schaden verursacht, da es eben keinen Flächenschaden gibt.

Diese weiteren Ideen haben wir direkt wieder verworfen:

Auch das Stichwort "Telekinese" zum Öffnen fiel zwischendurch mal, aber das dürfte ohne Flächenschaden ebenfalls nichts nutzen.

Intelligenz der Gegner noch weiter heruntersetzen: Das ist mit einer Illithiden-Kraft möglich, aber um das auszuprobieren, hatten wir keinen passenden Spielstand zur Hand.

Also alles Fake?

Die ganze Sache hat uns einfach nicht losgelassen. Immer, wenn wir eigentlich gerade damit abgeschlossen hatten, kam wieder jemand von uns mit einer neuen Idee. Das ließ uns wieder einmal staunen, wie unfassbar komplex Baldur's Gate 3 ist.

Inzwischen sind wir ziemlich sicher, dass hier Mods zum Einsatz kamen, aber eben nicht zu 100%, schließlich könnte es immer noch irgendwelche extrem spezifischen Bedingungen geben, die wir nicht bedacht haben. Wie Kollege Kevin es formuliert hat: "Vielleicht klappt es nur, wenn du dich dreimal im Kreis drehst, bei Vollmond den Ketchup-Song singst und dazu den Robot tanzt. In senfgelben Schuhen."

Wir fanden die ganze Geschichte am Ende jedoch so witzig und absurd, dass wir sie mit euch teilen wollten. Also die Frage an euch: Habt ihr noch Ideen, die wir nicht bedacht haben?