'Moment, das ist kein Screenshot aus dem Spiel?': Baldur's Gate 3-Cosplay zeigt, wie eine der besten Szenen von Schattenherz und Lae'zel im echten Leben aussehen würde

Dieses Lae'zel Cosplay sieht bereits fantastisch aus. Zusammen mit Schattenherz und Astarion wird es aber noch einmal cooler.

Die Companions gehören wohl zu einem der besten Elemente von Baldur's Gate 3. Entsprechend ist es kaum verwunderlich, dass die Fan-Gemeinde auch über ein Jahr nach Release noch äußerst aktiv ist und ihren liebsten Charakteren via Cosplay und Co. Tribut zollt. In einem besonders coolen Foto-Shooting haben drei Fans jetzt eine der intensivsten Szenen zwischen Schattenherz und Lae'zel nachgestellt.

Perfekter könnte ein Cosplay kaum sein

Cosplayer*in Frau_Haku hat auf Reddit jetzt mehrere Bilder des Foto-Shootings geteilt, das einige Szenen mit Lae'zel (Frau_Haku), Schattenherz (Vasiliel) und Astarion (ArmoRatt) im Lager zeigt.

Neben einigen recht harmonischen Bildern, in denen die Truppe am Lagerfeuer sitzt, ist auch eine Szene abgebildet, die Fans des Spiels nur zu gut kennen dürften: Hier sehen wir nämlich, wie Schattenherz über Lae'zel gebeugt ist und ihr ein Messer an die Kehle hält.

Diese Szene wird im Spiel im Lager ausgelöst, nachdem die beiden sich über das Artefakt gestritten haben – und wie die meisten Fans wohl auch wissen dürften, kann sie ziemlich böse enden. Immerhin besteht die Chance, dass Schattenherz Lae'zel hier eiskalt ersticht oder wir Schattenherz gar selbst töten müssen.

Zumindest in den Bildern der Cosplayer*innen geht das aber glimpflicher aus, hier sehen wir nämlich auf einem zweiten Foto, wie Lae'zel und Schattenherz versöhnlich am Lagerfeuer kuscheln.

Daneben ist auch Astarion auf einigen der Bilder zu sehen. Er scheint aber viel lieber für sich zu bleiben, als zwischen den (Liebes-)Zwist von Lae'zel und Schattenherz zu geraten:

Das merken auch einige Fans amüsiert in den Kommentaren auf Reddit und X (ehemals Twitter) an. User riverglow_ fasst das scherzhaft zusammen:

"Astarions fünftes Rad-Energie ist ziemlich stark hier, ich liebe es"

Neben diesem amüsanten Detail ernten die Cosplays in der Community aber vor allem überschwängliches Lob für die gelungene Umsetzung der Charaktere. Einige Fans drücken sogar Erstaunen darüber aus, dass es sich bei den Fotos gar nicht wie zuerst gedacht um Screenshots handelt.

Das hat sicherlich auch mit der Nachbearbeitung der Bilder zu tun, die das Gefühl der Spiele emulieren soll. Behind-the-Scenes-Bilder auf den Social Media-Kanälen der Cosplayer*innen zeigen etwa, dass Lae'zels Hautfarbe nicht durch Schminke sondern Bildbearbeitung zustande kommt. Trotzdem sehen die Cosplays auch in ihrer rohen Form schon verdammt gut aus.

Was ist eure Meinung zu diesen Cosplay-Bildern?