Baldur’s Gate 3: Alle 3 Enden nach Patch 8 und wie ihr sie bekommt

Ihr entscheidet über das Schicksal von Baldur's Gate und all seiner Bewohner*innen.

Eine populäre Überschrift zu Baldur's Gate 3 war, dass es angeblich 17.000 Enden gibt. Nun, wir haben zwar nicht gezählt, aber ziemlich sicher werdet ihr selten zweimal die genau gleiche Endsequenz bekommen. Doch was spielt eigentlich in die Enden rein und wie wirken sich bestimmte Entscheidungen aus?

Spoiler für Baldur’s Gate 3 Wenn wir über die Enden von BG3 sprechen, werden wir dadurch natürlich mehrere wichtige Story Momente in diesem Text spoilern. Daher solltet ihr euch überaus sicher sein, ob ihr diesen Artikel wirklich weiter lesen möchtet. Bitte schließt zumindest einen Durchlauf ab und nehmt dann diesen Guide als Referenz, um andere Enden zu erreichen.

Drei Enden mit vielen Variablen

Jedes einzelne Ende herunterzubrechen wird in keinem Guide möglich sein. Dafür gibt es zu viele Variablen. Bricht man es jedoch auf die wichtigsten Entscheidungen herunter, dann gibt es im Großen und Ganzen drei Enden.

Alle beziehen sich auf euren Umgang mit dem Nesserhirn in Akt 3. Danach folgt noch ein Epilog, in dem viele Storypunkte zu einem Ende gebracht werden. Hier macht es einen Unterschied, ob ihr einen eigenen Charakter spielt, dieser ein Dark Urge Charakter ist oder ihr eine der vorgefertigten Origin Geschichten spielt.

Eure Unterstützung im Endkampf

Es kommt auch darauf an, welche Nebenquests ihr im Laufe der Geschichte erledigt habt. Denn das bestimmt, wer euch am Ende gegen das Nesserhirn unterstützt.

Darunter fallen nicht nur eure normalen Gefährten, die im Laufe der Geschichte natürlich sterben oder sich von euch abwenden können. Auch Nebencharaktere wie Arabella, Dammon, das Eulenbärjunges, Isobel, Nachtlied, Zevlor, usw. können sich euch anschließen.

Manche schließen sich gegenseitig aus. So verbündet ihr euch entweder mit dem Imperator oder Prinz Orpheus.

Die wichtigsten Entscheidungen

Natürlich wirken sich viele Faktoren auf das Ende aus, aber manche Dinge wiegen doch schwerer als andere. Am wichtigsten sind:

Das Schicksal von Prinz Orpheus.

Wer hält die Nessersteine?

Habt ihr einen Pakt mit Raphael?

Lebt Gale und habt ihr Eliminster getroffen?

Ist Karlach im Finalkampf dabei

Habt ihr euch mit Gortasch verbündet?

Habt ihr Bhaals Geschenkt angenommen?

Habt ihr Lazarus befreit?

1. Das Gute Ende: Zerstörung des Gehirns

An den Docks werden die Schicksale eurer Verbündeten aufgelöst.

Um das Hirn zu zerstören, braucht ihr einen Gedankenschinder, der das Hirn mit den Nessersteinen vernichten kann. Dafür kommen vier Charaktere in Frage:

Ihr selbst

Der Imperator oder Prinz Orpheus

Prinz Orpheus Karlach

Nach dem Tod des Gehirns folgt eine Szene an den Docks, wo die Geschichten der einzelnen Charaktere ihre Auflösung finden, je nachdem ob und wie ihr ihre persönlichen Quests gelöst habt. Auch lassen sich hier noch ein paar Entscheidungen treffen. So zum Beispiel über Karlachs Schicksal und ob und mit wem sie nach Avernus zurückkehrt.

Am komplexesten ist Lae’zel, deren Geschichte auf sehr unterschiedliche Arten enden kann – je nachdem ob sie weiterhin treu zu Vlaakith steht oder nicht und ob Orpheus am Leben ist, wobei auch hier Unterschiede herrschen, ob dieser nun ein Gedankenschinder ist.

Zudem kann sich der Spielcharakter das Leben nehmen, wenn dieser ein Gedankenschinder ist. Als Dark Urge können wir uns freiwillig einsperren lassen.

2. Das Böse Ende: Kontrolle des Gehirns

Ihr könnt euch auch selbst zum Herrscher ernennen.

Statt das Gehirn zu zerstören, könnt ihr es auch kontrollieren. Hier gibt es die meisten unterschiedlichen Möglichkeiten, wie das Spiel ausgehen kann.

Alleinige Herrschaft

Ihr könnt euch selbst zur Absoluten machen und habt die volle Kontrolle über alle mit Larven Infizierten. Das funktioniert auch als Gedankenschinder. Aber ihr fallt dann möglicherweise unter den Einfluss des Kollektivbewusstseins der Gedankenschinder.

Danach habt ihr die Wahl, was genau ihr mit eurer neuen Macht tun möchtet:

Nutzt eure Sklaven als Armee, um andere Reiche zu unterwerfen.

Herrscht über, in ihren Köpfen glückliche, Sklaven, die Baldur’s Gate mit euch als Herrscher wieder aufbauen.

Tötet alle auf der Stelle.

Hetzt alle auf, sich gegenseitig zu töten.

Entfernt eure Larve und die eurer Gefährten und überlasst alle ihrem Schicksal (neu mit Patch 8)

Entfernt nur eure Larve und überlasst auch eure Gefährten ihrem Schicksal (neu mit Patch 8)

Zudem haben alle Origin Charaktere, solltet ihr sie spielen, ihre eigenen Enden, die ihr an dieser Stelle auswählen könnt.

Herrschaft des Imperators

Ihr könnt auch zusammen mit dem Imperator herrschen. Wenn er euch im Endkampf begleitet, dann könnt ihr ihn überreden, die Kontrolle über das Hirn zu übernehmen, um mit ihm zusammen zu herrschen.

Jedoch steht ihr dann auch unter der Kontrolle des Imperators. Ihr könnt nachträglich versuchen ihn zu töten, was euch nicht gelingen wird, oder euch eurem Schicksal als sein General ergeben.

Herrschaft von Bhaal

Als Dark Urge könnt ihr auch die Kontrolle des Hirn im Namen von Bhaal übernehmen.

Ihr entscheidet, ob ihr eure Gefährten als erste Opfer wählt, oder ihnen einen kleinen Vorsprung lasst, bevor ihr die Welt mit Gewalt und Tod überzieht. So oder so sind die Bürger von Baldur’s Gate eurem Wahnsinn ausgeliefert.

Habt ihr Bhaals Geschenk übrigens abgelehnt, dann übernehmt ihr aus reinem Eigennutz die Kontrolle.

3. Gales Opfer

Also wir fanden Gale Ende Bombe.

Ihr könnt auch Gales einzigartigen Zustand ausnutzen, um ein ganz anderes Ende zu bekommen. Aber um es zu sehen, muss Gale am Ende von Akt 1 noch leben.

Ist das so, trefft ihr entweder auf dem Gebirgspass oder im Underdark, kurz vor dem Übergang in die Schattenlande und damit Akt 2, auf Elminster. Dadurch erhält Gale nun die Möglichkeit, sich selbst in die Luft zu sprengen.

Auf dem Weg zum Endboss in Akt 3 könnt ihr ihn nun auf ein Himmelfahrtskommando durch das Portal schicken. Ihn zu überzeugen ist schwieriger, je häufiger ihr zuvor in Gesprächen sein Opfer abgelehnt habt.

Schafft ihr es, dann geht er durch das Portal und er sprengt sich zusammen mit dem Hirn in die Luft. Danach geht es an den Docks weiter, wie im guten Ende, wobei alle über Gales nobles Opfer sprechen.

Geheimes Ende in Akt 2

Achtet darauf, dass ihr gegen Ende des zweiten Akts Gale in eurer Party habt. Er wird sich dann anbieten die Absolute, Orin, Kerteric Thorm und Gortasch auf einmal auszulöschen. Die Gruppe geht dabei ebenfalls drauf.

Hier gibt es aber keine richtige Endsequenz. Wir bekommen schlicht die Info, dass wir die Ziele zwar ausgeschaltet, sich daraufhin aber alle infizierten in Gedankenschinder verwandelt haben. Danach laufen die Credits und der dritte Akt wird in Gänze übersprungen. Wichtig ist, dass das Ende nicht als Abschluss für den Ehrenmodus zählt.