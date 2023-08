'Der neue hinterhältige Angriff': Baldur's Gate 3-Fan macht mit seiner Eulenbär-Bombe absurde 1.170 Schaden und zerquetscht alles

So viel Schaden ist in Baldur's Gate 3 mit Sicherheit nicht vorgesehen – aber möglich ist es trotzdem.

Baldur's Gate 3 bietet mit seinen Zaubern und Mechaniken einen wahren Spielplatz an Möglichkeiten, um sich kreativ auszutoben. Das führt nicht nur zu einigen witzigen Momenten, sondern auch dazu, dass Fans ganz genau ausloten, wo denn eigentlich die Grenzen des Spiels liegen. So auch mit diesem absurden Trick, der fast jeden Kampf in einem Zug beenden dürfte.

Baldur's Gate 3: Eulenbär-Druide zerquetscht alles in einem Zug

Ein Fan hat auf Reddit ein Video seiner Strategie gepostet, mit der er auf einen wahnwitzigen Schaden von 1.170 für einen einzigen Angriff kommt. Hier könnt ihr euch das Kunststück direkt anschauen:

Wie geht das? Um das zu schaffen, muss sein Charakter zuerst einmal ein Druide sein und Level 6 erreicht haben. Dann kann diese Klasse sich nämlich in einen Eulenbären verwandeln.

Diese Biester besitzen nämlich eine Fertigkeit, die sich böse ausnutzen lässt. Die "Crushing Flight"-Fähigkeit verursacht normalerweise gerade mal 3 bis 20 Schaden. Sie hat aber eine essentielle Eigenschaft: Setzt ihr sie ein, nimmt der Eulenbär nämlich keine Fallschaden – ganz im Gegensatz zu den Gegnern, die er trifft.

Entsprechend hat sich der Fan für den Kampf gegen den knackigen Bossgegner Grym in der Adamantschmiede eine ganz besondere Strategie zurecht gelegt. Er lässt seinen Druiden mit einem zweiten Charakter an der höchstmöglichen Stelle zurück, bevor die Schmiede runterfährt und der Kampf beginnt.

Dann wirkt der andere Charakter Vergrößern auf den Eulenbären. Das vervielfacht sein Gewicht nochmal. Und dann kommt endlich Crushing Flight zum Einsatz. Der Eulenbär springt auf den Gegner, verursacht 10 Schaden durch den Angriff... und 1.170 weitere durch seine Beschleunigung und Masse. Ganz einfache Physik eben!

Keine Erhöhung? Nehmt einfach Boxen!

In den Kommentaren feiern viele Fans die Strategie und lamentieren, dass sie selbst nicht auf eine ähnlich leichte Lösung für den Bosskampf gekommen sind. "Willst du mir sagen, dass ich endlose Runden auf den Roboter eingedroschen habe nur um zu lernen, dass ich es einfach hätte lösen können, indem ich auf ihm sitze?", fragt etwa ein Fan.

Ein anderer amüsiert sich, dass die sonst so stark wirkenden hinterhältigen Angriffe des Schurken dagegen lächerlich erscheinen: "Und ich dachte, ich hätte ihn schnell gekillt. So viel zu Astarion, der Eulenbär ist der neue hinterhältige Angriff."

Natürlich hängt die Strategie auch stark davon ab, dass der Eulenbär auf den entscheidenenden Höhenunterschied kommen kann. Andere Fans haben hierfür aber ebenfalls bereits eine Lösung gefunden: Wenn ihr genug Kisten aufstapelt, könnt ihr die Eulenbär-Bombe quasi überall einsetzen!

Habt ihr auch schon ähnlich Absurdes mit den Mechaniken in Baldur's Gate 3 gemacht?