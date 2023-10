In Baldur's Gate 3 gibt es einen Charakter, den kaum jemand zu Gesicht bekommt – und wir verraten euch warum

Das ist Gerson the Bent und ihr habt ihn bestimmt nicht getroffen, auch falls ihr das Spiel mehr als einmal gezockt habt.

Baldur's Gate 3 ist so ziemlich das Gegenteil von linear. Während wir unsere ganz eigenen Wege finden, mit Situationen umzugehen, kann es passieren, dass wir ein heilloses Chaos stiften. Damit wir uns austoben können und dabei nicht den ganzen Spielfortschritt verbauen, hat Entwickler Larian jede Menge Möglichkeiten bedacht. Nur deshalb gibt es einen NPC, der sich nur unter extrem spezifischen Bedingungen zeigt.

Video zeigt extrem rare NPC-Begegnung in BG3

YouTuber Proxy Gate Tactician, der sich auf Reihen wie Baldur's Gate spezialisiert hat, zeigt im Video einen NPC namens "Gerson the Bent" (auf Deutsch etwa: Gerson, der Bengel). Falls ihr jetzt denkt: "Moment mal, noch nie gesehen, obwohl ich jeden Winkel 12 Mal abgesucht hab", ist das gar nicht so verwunderlich.

Dieser Tiefling tritt nämlich nur in einer Situation auf, die richtig unwahrscheinlich ist: Wir müssen dafür die drei Goblin-Oberhäupter ausschalten, während gleichzeitig einer unserer Begleiter*innen im Hain faulenzt. Einen vernünftigen Grund, warum wir während dieser Aufgabe einen Companion dort "abstellen" sollten, gibt es aber unseres Wissens eigentlich nicht.

Trotzdem haben sich die Entwickler*innen offenbar Gedanken gemacht, was in diesem Fall nötig ist, weil die Tieflinge dann nämlich ihren Standort wechseln, um zur Party in unser Lager zu gehen. Gerson ist nur dafür da, dies zu kaschieren.

Hier könnt ihr euch das Ganze anschauen. Der Tiefling wird ab 2:22 min vorgestellt:

Noch mehr NPCs für spezielle Situationen

Im Video werden aber noch mehr Charaktere gezeigt, die nur in ganz besonderen Fällen einspringen (meist aber auch an anderen Stellen zu treffen sind). Normalerweise bekommen wir von Tiefling Zevlor die Einladung zur Party im Camp, sollten wir diesen aber vorher abmurksen – so wie wir es mit so ziemlich jedem NPC tun können – tritt ein Ersatz für ihn auf den Plan.

Haben wir den ganz versehentlich auch gekillt, gibt es sogar noch einen zweiten Ersatz, nämlich Cerys. Die sollte eigentlich nicht tot zu kriegen sein, weil sie vorher in Akt 1 gar nicht auftritt und die meisten sie daher erst in Akt 2 treffen. Eine kleine Ausnahme gibt es aber doch, wie ihr in meiner großen Missgeschick-Kolumne nachlesen könnt:

Zudem wird im Video noch ein kleiner Fehler angesprochen, der auftritt, falls Cerys in Akt 1 schon einspringen muss. In Akt 2 hat sie das nämlich offensichtlich komplett vergessen; genau wie Zevlors Tod, der dieser Sache zwangsweise vorausgehen muss. Das habe ich so ebenfalls erlebt.

Aber mal ganz ehrlich: Diese kleinen Ungereimtheiten sind wirklich verschmerzlich und leicht auszubügeln. Beeindruckend ist dagegen, wie gut Larian darin ist, zu bedenken, dass wir eine Menge Unsinn anstellen können – und das nicht einfach nur mit "Plot-Rüstung" (also Unverwundbarkeit) für NPCs löst.

Auch für alle anderen NPCs, die auf der Tieflingsparty sein sollten, gibt es Ersatz, falls diese zu früh das Zeitliche segnen. Das Video zeigt, dass eine dieser Personen sogar eine witzige Tanz-Interaktion mitbringt, die ihr andernfalls nie seht.

Habt ihr schon mal von Gerson the Bent gehört? Und musste bei euch einer der Ersatz-NPCs ran, weil Tieflinge das Zeitliche gesegnet hatten?