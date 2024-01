Baldur's Gate 3-Erzählerin putzt Fanliebling Astarion komplett runter und die Community feiert's

Ein bisschen gemein ist es für den Baldur's Gate 3-Companion Astarion schon, aber auch sehr witzig.

Der Baldur's Gate 3-Begleiter Astarion hat viele Qualitäten. Es gibt keine andere Figur im Spiel, die so schnippisch und witzig auf unsere Missetaten reagiert und gleichzeitig so eine spannende wie traurige Hintergrundgeschichte hat.

Aber Astarion ist gleichzeitig auch nicht unbedingt der knusprigste Chip in der Tüte, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Stopp! Das behaupten nicht wir, sondern die Erzählerin in Baldur's Gate 3, was bei der BG3-Community für große Belustigung sorgt.

Baldur's Gate 3-Erzählerin disst Astarion im Spiel

Das Wichtigste in Kürze: Der Begleiter Astarion in Baldur's Gate 3 ist ein beliebter Charakter mit einer interessanten Hintergrundgeschichte.

Die Erzählerin im Spiel bezeichnet Astarion als nicht besonders intelligent.

Fans finden die Aussage der Erzählerin amüsant und spekulieren über Astarions Intelligenz.

Darum geht's: In Baldur's Gate 3 gibt es eine Stimme, die uns immer wieder alles Mögliche erzählt. Das können Dinge in der Umgebung sein, die beschrieben werden, Erklärungen innerer Gefühlsregungen oder auch mal sehr amüsante wie latent fiese Bemerkungen über unsere Begleiter*innen, wie in diesem Fall.

Grob übersetzt erklärt eure innere Baldur's Gate 3-Stimme Folgendes:

"Astarions süßes Hirn mag zwar ein bisschen weniger faltig sein als der Rest, aber du hungerst nach seinen verlockenden Zellen."

Astarion ist angeblich nicht der Schlauste: Normalerweise sind Gehirne natürlich nicht gerade glatt und faltenlos, sondern ganz im Gegenteil. Darum hat sich auf Englisch die Beleidigung etabliert, Leuten mit etwas weniger Hirnschmalz ein "smoothes", also glattes Gehirn zu unterstellen – eben eines, das weniger faltig ist.

Wie kommt es überhaupt zu dieser Aussage?

Spoilerwarnung: Hier spoilern wir eine Charakterentwicklung, die ihr nur erlebt, falls ihr ganz bestimmte Entscheidungen im Spiel trefft.

Falls ihr in Baldur's Gate 3 die Entscheidung trefft, euch in einen Illithiden verwandeln zu lassen, bekommt ihr wenig überraschend auch Hunger auf Gehirne. Da ihr ziemlich viel Zeit mit euren Companions verbringt, erschienen diese Gehirne natürlich auch sehr attraktiv für den frisch gebackenen Gedankenschinder.

Die Fans lachen sich kaputt: In den Top-Kommentaren wird zunächst noch ungläubig gefragt, ob die Erzählerin Astarion wirklich gerade als "smooth brain" bezeichnet hat. Viele Fans feiern auch die unnachahmliche Ernsthaftigkeit der Sprecherin Amelia Tyler, wenn sie die haarsträubendsten und witzigsten Sachen erzählt.

Wieder andere weisen auf die Vorzüge eines glatten Hirns hin, die nicht von der Hand zu weisen sind:

"Ein glattes, kleines Gehirn ist überlegen. Die Glätte macht es für die Illithiden-Tentakeln schwieriger, es zu fassen, während die kleinere Größe dafür sorgt, dass es besagten Tentakeln innerhalb des größeren Schädels ausweichen kann."

Dass Astarion jetzt auch ganz offiziell, gewissermaßen kanonisch als "ein kleines Dummerchen" gilt, wie Fans schreiben, erfüllt die meisten von ihnen mit großer Freude. Oder, wie es ein weiterer Kommentator umschreibt: Astarion sei eben nicht gerade ein Mensch für die feinen Details.

Diskussion um Statistiken: Selbstverständlich werfen einige Baldur's Gate 3-Fans dann auch einen Blick auf die Statistiken. Dort wird klar, dass das Ganze nicht so richtig passen will, weil Astarion immerhin einen Intelligenzwert von 13 hat, wenn ihr ihn frisch in eure Party aufnimmt.

Was aber wohl einzig und allein daran liegt, dass all eure Begleiter*innen die "empfohlenen" Statistiken ihrer Klasse zugeteilt bekommen, sobald sie zu eurer Truppe dazu stoßen. Zum Glück lassen sich die Werte bei Withers direkt anpassen.

Wie denkt ihr über Astarion und darüber, dass er von der Erzählerin so hopps genommen wird? Welcher Compaion ist eurer Meinung nach der oder die Schlauste?