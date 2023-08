Baldur's Gate 3-Fans finden simplen Trick, mit dem Hund Kratzer zu eurem ständigen Begleiter wird

Wer kann diesen großen, braunen Augen schon nein sagen?

Baldur's Gate 3 steckt voller kleiner Details, die sich leicht verpassen lassen, die euch aber im Gegenzug auch ordentlich belohnen, wenn ihr sie findet. So auch bei dem unglaublich niedlichen Hund Kratzer (oder Scratch im Englischen).

Ihr könnt ihn nämlich nicht nur in euer Lager mitnehmen – was schon Belohnung genug unserer Meinung nach wäre – sondern ihn sogar als ständigen Begleiter an der Seite haben.

So findet ihr Kratzer und macht ihn zu eurem Begleiter

Das erste Mal trefft ihr auf Kratzer nord-östlich des Zerstörten Dorfes, in etwa bei den Koordinaten X: 77 und Y: 477. Der Vierbeiner bewacht hier sein Herrchen, das leider bereits tot ist. Um sein Vertrauen zu gewinnen, könnt ihr ihn einschüchtern, einen Wurf auf Mit Tieren umgehen ablegen oder mit Wahrnehmung seinen Namen auf dem Halsband lesen.

Dann könnt ihr ihn streicheln und bitten euch zu folgen, oder ihm euren Geruch geben – Kratzer läuft vorerst davon, taucht aber einige Tage später wieder in eurem Lager auf.

Danach müsst ihr ihn regelmäßig streicheln und mit ihm spielen – irgendwann bringt Kratzer euch dann einen Ball, den ihr für ihn werfen sollt. Genau hier haben Fans schnell einen Trick entdeckt.

Ihr solltet den Ball nämlich immer im Inventar haben, wenn ihr das Lager verlasst. Dann bekommt ihr eine neue Aktion: "Vertrauten finden: Kratzer". Damit könnt ihr den Hund fortan beschwören, damit er euch auf euren Reisen immer begleitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kann Kratzer sterben?

Wenn wir das niedliche Fellknäuel mit raus in die grausame Welt bringen, stellt sich natürlich direkt die wichtigste Frage von allen: Was passiert, wenn Kratzer stirbt? Hier können wir euch beruhigen. Zwar kann Kratzer durchaus sterben, wenn er Schaden nimmt – da er aber als Vertrauter bei euch ist, ist das nicht von Dauer.

Sollte es ihn doch mal erwischen, müsst ihr einfach eine Lange Rast einlegen. Dann taucht Kratzer wieder in eurem Lager auf und kann erneut beschworen werden.

Vorsicht nur im Lager selbst: Wie einige Fans berichten, lässt sich Kratzer dennoch dauerhaft töten. Stirbt er nämlich im Camp selbst, weil ihr ihm Schaden zufügt, dann war es das für den putzigen Hund. Seid hier also unbedingt vorsichtig!

Nehmt ihr Kratzer mit auf eure Reisen oder lasst ihr ihn lieber sicher im Lager zurück?