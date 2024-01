Baldur's Gate 3-Fans werden auf Xbox reihenweise gesperrt, weil sie das Kleingedruckte nicht gelesen haben

Auf der Xbox werden Baldur's Gate 3-Spieler*innen gesperrt, obwohl sie sich keiner Schuld bewusst sind.

Baldur's Gate 3 enthält sehr explizite Szenen. Kein Wunder, schließlich richtet sich das Spiel doch ausschließlich an Erwachsene. Solltet ihr aber solche Szenen oder generell Momente mit viel Nacktheit als Screenshot oder Gameplay-Video aufnehmen wollen, seid gewarnt: Ihr könntet dafür eine Sperre kassieren und wichtige Funktionen verlieren. So ist es zumindest einigen Fans gegangen. Wir sehen uns an, wieso das passiert ist und was ihr dagegen unternehmen könnt.

Baldur's Gate 3-Spieler werden gesperrt, weil ihre Xbox automatisch Screenshots und Gameplay hochlädt

Darum geht's: Im Netz häufen sich gerade Beschwerden von Menschen, die Baldur's Gate 3 auf der Xbox gespielt, Screenshots oder Gameplay-Clips hochgeladen und dafür einen Bann kassiert haben. Auf den ersten Blick wussten sie überhaupt nicht, wieso es zu den Sperren gekommen ist. Aber die Sache lässt sich ziemlich einfach erklären und auch verhindern.

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Daran liegt's: Wenn ihr den eigens dafür eingerichteten Knopf auf euren Xbox-Controllern nutzt, um Gameplay aufzuzeichnen, wird das in der Regel auch sofort automatisch hochgeladen. Und zwar auf Microsoft-Server, die öffentlich einsehbar sind. Für diese Bilder und Server gibt es aber natürlich Regeln. Zum Beispiel dürfen die Szenen eben keine Nacktheit enthalten.

So seid ihr auf der sicheren Seite: Ihr könnt in den Systemeinstellungen eurer Xbox-Konsole die voreingestellte Option ändern. Stellt es dort so ein, dass die Xbox eure gespeicherten Aufnahmen nicht mehr automatisch ins Internet hochlädt.

Dann müsst ihr die Bilder und Videos zwar irgendwie umständlich über USB auf andere Geräte übertragen, wenn ihr das wollt, lauft aber eben nicht mehr Gefahr, dafür gesperrt zu werden.

Fans sind sauer: Vielen Spieler*innen war überhaupt nicht klar, dass ihre Xbox direkt und automatisch alles ins Internet hochlädt. Dasselbe gilt dafür, dass diese Bilder dort offenbar öffentlich und für alle einsehbar sind. Und zu guter Letzt sind die Regeln wohl auch noch ziemlich strikt, was auf diesen Bildern eben zu sehen sein darf.

Ihr könnt euch die Community-Richtlinien hier durchlesen. Dort wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass die "Freigabe oder Verbreitung von Screenshots oder Spielclips, die sexuelle Inhalte für Erwachsene enthalten" nicht erlaubt ist.

Fan wurde ein ganzes Jahr gesperrt

Insbesondere ein Baldur's Gate 3-Fan wurde hart getroffen. Weil er anscheinend gleich dreimal gegen diese Regelungen verstoßen und BG3-Content hochgeladen hat, wurde er bis Ende 2024 gesperrt. Er darf jetzt bis dahin zum Beispiel keine Online-Multiplayer-Titel mehr auf seiner Xbox spielen.

In einem Interview mit DualShockers erklärt der Betroffene:

"Ich verstehe, dass sie nicht wollen, dass dieser Content dort live geht, wo ihn Kinder sehen können, aber ich wusste nicht, dass ein Hochladen in die Cloud auch bedeutet, dass es öffentlich geteilt wird. Ich habe die Einstellung jetzt abgeschaltet, dass Clips automatisch hochgeladen werden."

"Ich habe einfach nur einen Screenshot von Inhalten gemacht, die mir so präsentiert wurden, wie sie Larian Studios designt haben, in einem Spiel, für das Xbox Geld genommen hat, indem ich eine Funktion nutze, für die es wortwörtlich einen eigenen Knopf in der Mitte des Controllers gibt. Ich habe nicht extra Inhalte für Erwachsene in einem ansonsten unschuldigen Spiel erstellt."

Wie geht es jetzt weiter?

Die Sperren dürften komplett automatisch entstanden sein. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren und den Bann gewissermaßen anzufechten. Ob das klappt, weil es sich einfach nur um ein Versehen gehandelt hat, bleibt fraglich.

Larian hat schon reagiert: In einem Post auf Twitter erklärt das Entwicklerstudio hinter Baldur's Gate 3, die ganze Angelegenheit sei "nervig und uncool". Man befinde sich bereits in Gesprächen mit Microsoft darüber, was in dieser Hinsicht getan werden könnte. Dass Microsoft seine eigenen Jugendschutz- und Community-Richtlinien deswegen ändert, ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich.

Habt ihr die Funktion immer noch aktiviert, dass die Xbox automatisch all eure Screenshots hochlädt? Hattet ihr vielleicht sogar auch schon mal Probleme deswegen?