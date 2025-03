Baldur's Gate 3: In Akt 1 könnt ihr Goblins so lange mit Trommeln nerven, dass Kämpfe einfacher werden

Die Goblins spielen insbesondere im ersten Akt von Baldur's gate 3 eine sehr große, aber auch lustige Rolle.

Wer Baldur's Gate 3 spielt, wird das Gefühl nicht los, dass hier wirklich an alles gedacht wurde. Selbst die absurdesten Aktionen führen zu überraschenden Ergebnissen und sind mit coolen Alternativen und neuen Voice Lines gespickt. Ihr könnt zum Beispiel den Goblins aus Akt 1 dermaßen auf die Nerven gehen, dass sie ihren Kumpanen später nicht mehr helfen – mit Hilfe von Musik.

Im Goblin-Camp von Baldur's Gate 3 könnt ihr die Kriegstrommeln schlagen und dabei nicht nur richtig viel Spaß haben

Darum geht's: Larian Studios hat mit Baldur's Gate 3 die Messlatte für Rollenspiele höher gehängt, was spielerische Freiheit angeht. In diesem RPG kann wirklich jede Angelegenheit auf unterschiedlichste Art und Weise gelöst werden und der Fantasie sind weniger Grenzen gesetzt als in den allermeisten anderen Spielen.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Genial nervige, witzige und hilfreiche Aktion: Kommt ihr im ersten Akt von Baldur's Gate zum Goblin-Camp und legt es nicht direkt in Schutt und Asche, sondern gebt euch auch als True Soul aus, kann das weitreichende Konsequenzen haben. Ihr dürft euch frei im Lager umherbewegen und werdet von den sonst eher garstigen kleinen Wesen regelrecht ehrfürchtig behandelt.

Verlockende Kriegstrommeln: Im Lager der Goblins findet ihr unter anderem eine Kriegstrommel und bekommt die Möglichkeit, sie auch zu spielen. Tut ihr das, ruft das eine kleine Truppe Extra-Goblins herbei, die glauben, dass es Ärger und irgendwas zum Töten gibt. Aber ein anderer hilfreicher Goblin wimmelt sie ab und erklärt, ihr hättet nur mal üben wollen.

Ein bisschen Musik hat schließlich noch niemandem geschadet: Wiederholt ihr den Spaß gleich noch einmal, sind die erneut auftauchenden Verstärkungs-Goblins (völlig zu Recht) schon ganz schön angepisst und erklären, man werde schon sehen, was man davon hat, wenn es mal kein falscher Alarm ist, sondern wirklich ihre Hilfe gebraucht würde.

Ihr könnt die Goblins sogar noch ein drittes Mal nerven, aber außer einem schon recht verzweifelten Kommentar eures größten Fans bringt die Interaktion nichts mehr. Aber immerhin bekommen wir noch eine Voice Line zu hören, die ausschließlich für diesen kleinen, aber feinen (und ziemlich absurden) Fall aufgenommen wurde.

Der praktische Effekt des Ganzen liegt darin, dass nach dieser überaus nervigen Aktion keine Hilfstruppen der Goblins mehr erscheinen, wenn sie selbst die Kriegstrommeln schlagen. Greift ihr irgendwann also doch noch das Camp an, bekommt ihr es mit weniger Gegnern zu tun. Und zwar nur deshalb, weil ihr die armen Goblins vorher schon mit eurer Trommelei zur Weißglut gebracht habt. Ein Traum!

Wusstet ihr schon, dass man die Kriegstrommeln im Goblin-Camp schlagen kann und was dann passiert? Was ist eure Lieblings-Entdeckung in Baldur's Gate 3?