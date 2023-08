Baldur's Gate 3 hat einen verdammt putzigen Begleiter, den ihr schon in den ersten 5 Minuten des Spiels verpassen könnt

Auch wir haben den irgendwie niedlichen Belgeiter beim ersten Mal in Baldur's Gate 3 übersehen.

Baldur's Gate 3 ist bekanntlich bis zum Rand vollgestopft mit Dingen, die wir entdecken können oder nur sehen, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen. Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sich viele Details ebenso schnell übersehen lassen. So auch bei diesem etwas ungewöhnlichen Wesen, das uns als Vertrauter zur Seite stehen kann.

So bekommt ihr Gedankenfresser 'Us' als dauerhaften Begleiter

Schon in den ersten Spielminuten können wir auf das äußerst ungewöhnliche Wesen namens Us treffen. Im zweiten Raum des Nautiloiden-Schiffs können wir bei genauem Hinhören nämlich Hilferufe wahrnehmen. Folgen wir denen zu einer höhergelegenen Plattform links vom Eingang aus, sehen wir dort, dass ein freigelegtes Hirn mit uns redet.

Lassen wir uns davon nicht abschrecken, können wir ihm dabei helfen sich aus seinem... nun ja, Schädelgefängnis zu befreien. Dafür brauchen wir einen erfolgreichen Wurf auf Stärke oder Geschicklichkeit. Mit einer erfolgreichen Wahrnehmungsprobe können wir auch Heilkunde anwenden.

Ein bisschen gruselig, aber auch ein wenig putzig. Dürfen wir vorstellen: Us.

Das kleine Hirn auf vier Beinen – aka ein Intellektverschlinger – stellt sich uns dann mit dem Namen Us vor und schließt sich vorübergehend unserem Team an. Sobald wir das Schiff verlassen, verlieren wir es aber wieder – zumindest vorübergehend.

Wir können Us nämlich auch später im Spiel wiedersehen, wenn wir aufmerksam sind. Allerdings müssen wir uns damit bis Akt 2 gedulden.

Achtung, hier folgen Spoiler zum Ort des Endkampfes von Akt 2 in Baldur's Gate 3!

Haben wir die Türme des Mondaufgangs am Ende von Akt 2 gestürmt, steigen wir nämlich danach in die Illithiden-Kolonie darunter ab. Folgen wir hier dem Weg und halten uns an der ersten Gabelung direkt rechts, treffen wir auf den doch recht sanften Schlächter Hacker, der gerade Leichenteile zerstückelt. Zu seiner Rechten ist ein Käfig – haben wir Us im ersten Akt befreit, wird es jetzt hier drin sitzen.

Wir können Hacker jetzt davon überzeugen, uns den Schlüssel für den Käfig zu geben oder ihn alternativ einfach töten oder bestehlen. Befreien wir Us, können wir es fortan als Vertrauten jederzeit beschwören.

Der kleine Intellektverschlinger unterstützt uns dabei nicht nur im Kampf, wir können auch seinem süßen kleinen Stimmchen lauschen. Und wie bei allen Vertrauten müssen wir uns auch keine Sorgen um Us machen: Stirbt es im Kampf, können wir es einfach später erneut beschwören.

Habt ihr den kleinen Intellektverschlinger auf dem Nautiloidenschiff befreit oder ist er euch entgangen?