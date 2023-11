Baldur's Gate 3: Karlach starrt euch in verstecktem Dialog direkt in die Seele – und Fans rätseln, wie man ihn auslöst

Diesen geheimen Dialog bekommt ihr normalerweise nicht von Karlach in BG3 zu hören.

Es ist schlicht unmöglich, in einem Durchlauf von Baldur's Gate 3 alle Dialoge eurer Companions zu erleben. Das liegt nicht nur daran, dass ihr ziemlich schnell mal etwas verpassen könnt, je nach euren Entscheidungen laufen die Unterhaltungen auch anders ab. Ein Fan hat allerdings eine extrem seltene Unterhaltung mit Karlach entdeckt, die eine Menge Rätsel aufgibt.

Karlach durchbricht in BG3-Dialog die vierte Wand

YouTuber Chubblot hat die besagte Szene hochgeladen, die anscheinend kaum jemand sonst erlebt hat. Darin bittet Karlach den Charakter, eine Verhör-Taktik an ihm ausprobieren zu dürfen. Stimmen wir zu, entfaltet sich eine höchst merkwürdige Szene.

Statt mit unserem Charakter zu sprechen, starrt Karlach nämlich direkt in die Kamera, während sie ihre Fragen stellt. Nach einer Weile scheint sie selbst zu bemerken, dass irgendwas nicht stimmt und dann sogar zu realisieren, dass sie in einem Videospiel feststeckt.

Die Unterhaltung endet mit der Frage, ob wir Spaß haben – antworten wir mit "ja", freut Karlach sich mit einem überschwänglichen: "Den Göttern sei Dank! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Leute! Ja!"

Hier könnt ihr euch das Video selbst anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie wird diese Szene ausgelöst? Ab hier wird es rätselhaft. Der YouTuber hat die Szene nämlich nicht organisch im Spiel ausgelöst, sondern einen Trick genutzt, also vermutlich einen Cheat. Allerdings scheint es sich nicht um einen komplett gestrichenen Inhalt zu handeln.

Karlachs Sprecherin Samantha Beart hat auf X (ehemals Twitter) nämlich auf das Video reagiert und angeteast, dass sie mehr darüber verraten würde, wenn jemand die Szene organisch im Spiel bekommt.

Auch auf Reddit rätseln viele Fans weiterhin, was die merkwürdige Szene tatsächlich auslösen könnte. Manche munkeln in den Kommentaren, dass es überhaupt nicht möglich ist, andere Personen geben dagegen an, dass sie selbst die Szene in ihrem Durchlauf gesehen haben.

Allerdings sei das bei einigen schon in Akt 1 und bei anderen erst in Akt 3 passiert. Wie genau sich die Szene absichtlich auslösen lässt, bleibt also weiterhin ein ungelöstes Mysterium.

Habt ihr diesen Dialog mit Karlach selbst schon gesehen?