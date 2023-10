Baldur's Gate 3: Ihr habt eure 3 liebsten Companions gekrönt – das ist die perfekte Truppe der Community

In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche drei Begleiterinnen oder Begleiter ihr in Baldur's Gate 3 am liebsten und häufigsten an eurer Seite habt und so habt ihr abgestimmt.