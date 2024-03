'Die Masse an Details schockiert mich': Baldur's Gate 3-Fan findet nach über 1.000 Stunden neue Astarion-Szene

Astarion hat noch einige Geheimnisse auf Lager, die wir aufdecken können.

Baldur's Gate 3 ist ein riesiges RPG, das nur so mit Details vollgestopft ist. Wie vollgestopft, das zeigen die Entdeckungen von Fans, die auch Monate nach Release noch neue Inhalte aufdecken. So auch bei einem Redditor, der nach über 1000 Spielstunden ein kleines Detail zu Astarion entdeckt hat, dass ihr nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu Gesicht bekommt.

Achtung Spoiler: Hier geht es um Szenen, die mit Astarions persönlicher Quest in Akt 3 in Verbindung stehen.

Dieses Detail bekomtm ihr nur beim aufgestiegenen Astarion

Auf Reddit schreibt der Fan begeistert zu seiner Entdeckung: "Die reine Masse an Details in diesem Spiel schockiert mich. Nach 1000 Stunden habe ich das zufällig gefunden."

Der besagte Fund bezieht sich auf den aufgestiegenen Astarion – wenn ihr euch also entschieden habt, Astarion am Ende seiner persönlichen Quest das Ritual durchführen zu lassen und zu einem vollwertigen Vampir zu werden, der sogar ohne Gedankenschinder-Larve in der Sonne wandeln kann.

Da hören die Vorteile für Astarion aber nicht auf: Er bekommt nämlich sogar sein Spiegelbild zurück.

Dieses Detail wird euch vom Spiel aber nicht auf die Nase gebunden. Vielmehr erfahrt ihr es nur, wenn ihr mit dem aufgestiegenen Astarion extra zu einem Spiegel lauft und ihn damit interagieren lasst. Dann macht er nämlich selbst einige Kommentare dazu, wie mehrere Bilder im Reddit-Post zeigen.

So wirkt Astarion anfangs selbst überrascht, während er sich mit den Worten: "Das bin... ich. Das Ritual hat mir meine Spiegelung zurückgegeben – nach all den Jahren..." betrachtet.

Einige der anderen Kommentare sind auch noch ziemlich witzig, denn unter falscher Bescheidenheit leidet Astarion definitiv nicht: "Wie konnte ich 200 Jahre überstehen, ohne dieses Gesicht zu sehen?"

Der aufstieg hat dabei noch weitere Vorteile für Astarion. so kann er auch ohne Gedankenschinder-Larve in der Sonne wandeln und sein Biss wird um einiges stärker. auf der anderen Seite hat die Entscheidung aber auch ihren Preis: Astarion macht nämlich eine ziemlich negative Charakter-Wandlung durch und wird seinem verhassten ehemaligen Meister Cazador ähnlicher.

In den Kommentaren unter dem Post freuen sich viele Fans über die Entdeckung und dass Astarion dieser positive moment vergönnt ist. Viele diskutieren aber auch darüber, ob die Vorteile es wirklich wert sind, Astarion das Ritual durchführen zu lassen – nicht wenige Fans können ihn danach nämlich überhaupt nicht mehr leiden.

Kanntet ihr dieses Detail bereits und wie steht ihr zum Aufstiegs-Ritual für Astarion? Ist es den Preis wert?