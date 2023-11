Baldur's Gate 3: Nach Patch 4 ist Lae'zel weniger liebeswütig, ihr müsst euch ihre Zuneigung erst mal verdienen

Wer Lae'zel näherkommen will, muss sich künftig als würdig erweisen.

Habt ihr bisher Baldur's Gate 3 gespielt, dann hat euch Lae'zel womöglich mit einem ziemlich direkten Annäherungsversuch überrumpelt. Romantik und ein zaghaftes Vorgehen stehen nicht gerade oben auf der Liste der Gythianki-Kämpferin.

Das hat sich höchstwahrscheinlich mit Patch 4 auch nicht grundsätzlich geändert. Allerdings müsst ihr euch jetzt wesentlich mehr um die Begleiterin bemühen.

Lae'zel wird mit Patch 4 wählerischer in Sachen Romanzen

Bisher konnte es passieren, dass Lae'zel sehr früh im Spiel angeboten hat, die Nacht mit ihr zu verbringen - und das unter Umständen sogar, falls ihr sie, gleich nachdem sie sich euch angeschlossen hat, im Camp zurückgelassen und erst mal weitgehend ignoriert habt. Damit ist jetzt, wie die Patch Notes des neuen Updates verraten, Schluss.

Gerade mit dem letzten Satz wird die Messlatte doch deutlich höher gelegt:

Damit Lae'zel sich für eine Romanze mit euch entscheidet, müsst ihr nicht mehr nur eine ausreichend hohe Zustimmung von ihr bekommen. Ihr müsst euch auch durch euer Handeln als würdig erwiesen haben.

Ein weiteres Update zu Lae'zel verrät, dass ihr Romance-Pfad direkt zu dem von Akt 2 springt, falls ihr das erste Mal in den Schattenverfluchten Landen mit ihr eine Romanze beginnt. Außerdem wurde eine Option für intime Szenen mit der Begleiterin direkt gestrichen. In der Krippe ist das nun an einer bestimmten Stelle nicht mehr möglich.

Die Community macht sich nun schon auf Reddit darüber lustig, dass der sogenannte Sex-Speedrun "in Trümmern liegen würde". Ja, richtig gelesen. Es gibt Speedruns, in denen es nicht das Ziel ist, irgendetwas zu töten, sondern alle Companions abzuschleppen. Was ihr davon haltet, ist euch überlassen. Jedenfalls dürften die alten Strategien für diese ganz speziellen Liebes-Runs nun ziemlich durcheinander geraten sein.

Lae'zel ist übrigens nicht die Erste unter den Companions, die einen "Liebes-Nerf" erhalten haben. In einem früheren Patch wurde unter anderem bei Gale die Bremse gezogen, damit er nicht zu aufdringlich wird. Schließlich sollen sich die Beziehungen laut Entwickleraussage im RPG möglichst realistisch anfühlen.

Um Baldur's Gate 3 geht es auch im GameStar Talk-Video:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Patch 4 bringt übrigens einen großen Sack mit 1000 Änderungen mit, die wirklich alle Bereiche betreffen. Eines der Highlights ist, dass es jetzt endlich Farbfehlsichtigkeits-Modi gibt. Die sorgen für entsprechende Farben bei den Portrait-Umrandungen in Kämpfen und anderen Markern, sodass jetzt beispielsweise besser erkennbar sein sollte, wer in welchem Team kämpft.

Daneben gibt es zahlreiche Fixes und Quality of Life-Verbesserungen. Bleiben wir beispielsweise bei Lae'zel, dann gibt es gleich mehrere Anpassungen in ihren Dialogen, damit diese stimmiger sind, Logiklücken oder Spoiler in bestimmten Situationen ausgeschlossen werden können.

Habt ihr mit dieser Änderung gerechnet, beziehungsweise hat Lae'zels Direktheit und der Zeitpunkt, zudem sie euch die gemeinsame Nacht angeboten hat, euch überrascht?