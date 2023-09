'Das sollte nicht so sein': Baldur's Gate 3-Companions waren anfangs viel zu liebeswütig und Schuld daran war ein Bug

Ganz so schnell sollten euch die Companions in Baldur's Gate 3 dann doch nicht anspringen.

Wer Baldur's Gate 3 direkt zu Release auf Steam gespielt hat, der wurde im Spiel bereits in den ersten Stunden mit Liebe überschüttet... nämlich von seinen Companions. Viele von denen waren hier nämlich ziemlich rallig und wollten nach einer ziemlich kurzen Kennenlernphase direkt mit uns auf ein Date gehen oder sogar ins Bett hüpfen.

Auch ich erinnere mich nur zu gut an einen gewissen Abend im Lager, als mir jeder einzelne meiner Begleiter*innen die Aufwartung gemacht hat. Falls das für euch bei den sonst so gut ausgearbeiteten Romanzen etwas fehl am Platz gewirkt hat, wissen wir jetzt auch warum: Das Ganze war schlicht ein Bug.

Baldur's Gate 3-Companions waren "zu horny"

Wie Game Director Swen Vincke nämlich im Interview mit The Gamer bestätigt hat, solltet ihr gar nicht so schnell von euren Kumpanen angesprungen werden:

Also... das war ein Bug. Der Schwellenwert für die Zuneigung war einfach viel zu niedrig, als wir ausgeliefert haben. Darum waren sie am Anfang so horny [rattig oder geil im sexuellen Sinne, Anm. d. Red.]. Das sollte nicht so sein, wir haben es seither für einige gefixt. Wir arbeiten noch an anderen.

Gale war anscheinend besonders von diesem Bug betroffen – was niemanden verwundern dürfte, der versehentlich eine Beziehung mit dem Magier angefangen hat, ohne überhaupt zu wissen, wie es passiert ist. "Er sollte nicht einfach sofort bereit sein", räumt Vincke ein.

Dabei gibt es wohl durchaus auch Fans, die mit der Liebeswütigkeit der Charaktere so gar kein Problem hatten: "Das größte 'Es ist kein Bug, es ist ein Feature', das ich je gesehen habe", schreibt ein X-User (ehemals Twitter) etwa:

Auch die Entwickler*innen wissen das, hatten aber etwas anderes mit den Romanzen im Spiel vor. So erklärt Vincke: "Viele Leute haben es genossen. Aber es war zu schnell. Es sollte eigentlich simulieren, wie sich echte Beziehungen anfühlen."

Neben dem Realismus gibt es auch noch einen weiteren Grund, warum die Beziehungen inzwischen angepasst wurden. Vincke gibt nämlich auch zu bedenken, dass es problematisch wäre, wenn die Charaktere sich im echten Leben so verhalten würden. Immerhin kann ihr Verhalten schnell aufdringlich wirken. Kein Wunder also, dass Larian hier nachträglich an den Werten geschraubt hat.

Habt ihr den liebeswütigen Gale auch schon erlebt? Wie gefallen euch die Romanzen sonst bisher?