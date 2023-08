Baldur's Gate 3 auf PS5: Release, Preload-Termin und alle weiteren Infos zum PlayStation 5-Launch

Hier ist alles, was ihr zum PS5-Release von BG3 wissen müsst.

Baldur's Gate 3 sorgt in der Gaming-Welt gerade für Begeisterungsstürme, allerdings kommen aktuell nur PC-Spieler*innen in den Genuss des Rollenspiel-Hits. Doch keine Bange, die PS5-Version naht. In dieser Übersicht fassen wir alles wichtige zum PlayStation 5-Release für euch zusammen.

Wann erscheint Baldur's Gate 3 für PS5?

Regulärer PS5-Release: 6. September 2023 (Mittwoch)

6. September 2023 (Mittwoch) Early Access auf PS5: 3. September 2023* (Sonntag)

*Wer die Digital Deluxe-Edition von BG3 gekauft hat bzw. vorbestellt, darf 72 Stunden früher als Käufer*innen der Standard-Fassung loslegen, also am 3. September.

Preis der PS5-Version (Standard): 70 Euro

70 Euro Preis der Digital Deluxe Version für PS5: 80 Euro

Preload-Termin von Baldur's Gate 3

Ihr könnt Baldur's Gate 3 vorab downloaden, der Preload-Termin ist jetzt bekannt:

Preload ab 1. September 2023 möglich

Die Downloadgröße auf PS5 ist bislang nicht offiziell bekannt. Ein kleines Spiel wird euch hier aber definitiv nicht erwarten, schließlich beansprucht die PC-Version immerhin ganze 122 GB.

In diesem Video geben wir euch schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die PS5-Version:

12:31 Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

Cool übrigens: Wie Larian auf Twitter bestätigt, wird die PS5-Version auf dem Stand der PC-Fassung sein, also alle bisherigen Bugfixes beinhalten.

Das Entwicklerstudio hat den ersten großen PC-Patch bereits angekündigt und er soll über 1.000 Fixes mit sich bringen. Diese sollen dann auch auf die PS5-Version übertragen werden:

Rein inhaltlich sind die PC- und PS5-Fassung von BG3 identisch. Also gleiche Inhalte, gleiche Story, gleiches Gameplay.

Spielzeit von Baldur's Gate 3 - So viel steckt drin

Mit Baldur's Gate 3 erwartet euch übrigens ein richtiges Umfang-Monster:

Durchschnittlicher Durchlauf : 75 bis 100 Stunden

: 75 bis 100 Stunden Completionist-Durchlauf: 200 Stunden

Dabei könnt ihr sowohl im Singleplayer als auch im Koop mit Freund*innen zocken. Spielt ihr mit anderen zusammen, dürfte sich ein Spieldurchlauf wohl noch mehr in die Länge ziehen. Zudem hat Baldur's Gate 3 einen hohen Wiederspielwert, weil das Entscheidungs-System unglaublich vielschichtig ist und es etliche Klassen und Spezifizierungen im Spiel gibt.

Wartet ihr auf den PlayStation 5-Release von Baldur's Gate 3 oder konntet ihr nicht abwarten und zockt bereits munter auf dem PC?