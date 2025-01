Baldur's Gate 3-Spieler baut seine Freundin als Charakter und trifft sie richtig gut - aber das könnte ein riesiger Fehler sein

Oh nein, diese BG3-Entscheidung können wir gar nicht mit ansehen ... aber irgendwie wollen wir auch nicht wegschauen.

Niemand macht gerne Fehler. Aber manchmal müssen wir da durch, um für die Zukunft daraus zu lernen. Das gilt für das echte Leben genauso wie für Baldur's Gate 3. Na gut, vielleicht nicht im gleichen Maße, aber ihr wisst schon!

Das ist zumindest unsere Erklärung dafür, warum niemand einen armen Spieler gewarnt hat, als der seine Freundin als seine Traumbegleiterin im Charaktereditor erstellt hat. Wer das Spiel beendet hat, dürfte wissen, warum das eine eher zweifelhafte Idee ist.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um einen großen Story-Reveal am Ende von Akt 2 von Baldur's Gate 3. Wenn ihr selbst noch nicht so weit gespielt habt, werdet ihr gespoilert.

BG3-Fans sehen, wie Spieler (potenziell) riesigen Fehler begeht und machen sich erstmal darüber lustig

Im Subreddit zu Baldur's Gate 3 ist ein Video aufgetaucht, das eine eigentlich niedlich anmutende Geste zeigt: Ein BG3-Spieler erstellt dort gerade seine Traumbesucherin und versucht dabei ganz offensichtlich, seine Freundin nachzubauen.

Bedenkt man, dass das Spiel bei diesem Charakter zu Beginn fragt, wovon man träumt, wirkt das schon ziemlich süß. Wer Baldur's Gate 3 beendet hat, weiß aber, dass sich dahinter noch mehr verbirgt. Der Traumbesucher ist nämlich durchaus ein wichtiger Charakter, der uns immer wieder zur Seite steht.

Nachdem wir die schattenverfluchten Lande am Ende von Akt 2 verlassen haben, entpuppt sich aber auch seine wahre Identität: Er hört eigentlich auf den Namen der Imperator und ist ein Gedankenschinder, der Leute auch mal für seine eigenen Zwecke manipuliert – auch wenn wir je nach unseren Entscheidungen selbst nach der Enthüllung eine nützliche Partnerschaft (und sogar sexuelle Beziehung) mit ihm eingehen können.

Entsprechend ist es wohl wenig verwunderlich, dass die BG3-Community einige witzige bis durchaus fiese Kommentare zu dem Video auf Lager hat. Der Thread selbst ist betitelt mit:

"Der Kerl hat seine Freundin zu seiner Traumbesucherin gemacht, dem steht eine Überraschung bevor"

Andere Kommentare witzeln etwa "'Würdest du mich noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre?' Sie wird es rausfinden." oder "Oh, der Verrat wird echt hart sein."

Allzu viel Mitleid gibt es für den Spieler in den Kommentaren nicht – und wer weiß, vielleicht gefällt ihm die Enthüllung im Spiel ja sogar, mitsamt Tentakeln und allem drum und dran. Wir be- und verurteilen das auf jeden Fall nicht. User obiru scheint da einen ganz ähnlichen Gedankengang zu haben und witzelt in den Kommentaren: "Plottwist: Es ist sein zweiter Durchlauf".

Leider wissen wir nicht, ob das wirklich der Fall ist oder wie die Szene mit der Enthüllung in BG3 für den Spieler verlaufen ist. Das Video selbst scheint schon ein paar Monate älter zu sein, die Originalquelle fehlt aber leider im Reddit-Post.

Womöglich hat der Spieler also schon längst mehrere weitere Durchläufe in Baldur's Gate 3 beendet. Ob er da seine Traumbesucherin immernoch nach seiner Freundin baut ... tja, das überlassen wir der Fantasie.

Würdet ihr einen Freund oder eine Freundin warnen, wenn ihr die Person so etwas beim ersten Durchlauf machen seht?