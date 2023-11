In Baldur's Gate 3 gibt es tentakeliges Liebesspiel, aber das war dem Sprecher vorher nicht bewusst

Da kann man schon mal verdutzt aus der Wäsche gucken!

Baldur's Gate 3 steckt voller Möglichkeiten, die ihr ausschöpfen könnt – oder eben auch nicht, falls sie weder eurem Geschmack entsprechen noch die Neugierde wecken. Das gilt auch für intime Szenen, die sich nicht nur mit Menschen, Elfen und Co. ergeben können. Dass Druide Halsin auch für Liebesspiel in Bärenform zu haben ist, hat schon früh die Runde gemacht.

Aber Larian ist noch ein Stück weiter gegangen. Mit einer bestimmten Romanze habt ihr vermutlich nicht gerechnet – und der Sprecher, der den Charakter vertont hat, eben auch nicht.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu einer Figur, die ihr erst beim Übergang zum 3. Akt kennenlernt.

Baldur's Gate 3-Voice Actor war überrascht von seiner intimen Szene

Nun, streng genommen lernen wir den Imperator (Emperor) schon ziemlich am Anfang des Spiels kennen, schließlich handelt es sich um die wahre Identität der Traumperson. Das erfahren wir aber erst viel später, während wir auch endlich die wahre Gestalt des Emperors kennenlernen.

Der Gedankenschinder will nämlich zuerst eine Vertrauensbasis aufbauen, bevor er sich offenbart. Das Verhältnis, das eure Spielfigur bis dahin zu ihm hat, kann sich aber noch "vertiefen". In einer Szene habt ihr die Möglichkeit, intim mit dem tentakligen Verbündeten zu werden.

Dabei kann der Mindflayer zwar wieder die Form eurer selbst erstellen Traumperson annehmen, aber ihr könnt euch alternativ auch dafür entscheiden, körperlich ganz "neues Terrain" zu erkunden. Für Schauspieler Scott Joseph stand das nicht auf der Liste der Dinge, die er bei der Verkörperung eines Gedankenschinders erwartet hatte.

Auf dem Kanal Dan Allen Gaming erklärt der Actor, dass anfangs bei Videospielrollen gerne mit Infos gegeizt wird und alles sehr schnell geht. Am ersten Tag, an dem er noch bestrebt war, den Charakter zu verstehen und natürlich zu spielen, habe er noch nichts vom tentakligen Liebesspiel gehört.

Während der zweiten oder dritten Aufnahme-Session gab's dann Klartext im Stile von: "Oh, und übrigens, hast du gewusst, dass man diesen Charakter romancen kann?"

So liefen die Aufnahmen letztendlich ab

Joseph wurde also ganz schön überrumpelt, aber letztendlich sei die Illithiden-Liebe für ihn in Ordnung gegangen. Davon haben sich die Verantwortlichen auch noch mal ausdrücklich überzeugt. Er erklärt:

Du bist schließlich ein Videospielcharakter und ich wusste, dass es die Bestrebungen gab, solche Dinge einzubauen, also Charaktere, mit denen Romanzen möglich sind und so was.

Joseph hält fest, er verstehe, dass diese Elemente dazu beitragen, die Welt lebendiger zu machen. Dan Allen merkt darauf hin an, dass es außerdem keinen Zwang gibt, sich auf derlei Experimente einzulassen und Joseph stimmt zu.

Neben der anderen Form des Emperors zu wählen, habt ihr auch die Wahl, komplett auf Abstand zu gehen und euch ganz auf die gemeinsame Mission zu beschränken.

Da Joseph sich allerdings dazu bereit erklärt hatte, die Szene zu vertonen, gab es für ihn kein Zurück mehr. Sich Gedanken zu machen, wie ein Mindflayer in einer solchen Situation klingen würde, sei schon sehr seltsam gewesen. Letztendlich dürfte das aber doch recht gut gelungen sein, denn es habe First Take geklappt.

Auf die Frage, ob er sich selbst romancen wird, wenn er das Spiel spielt, reagiert Joseph zunächst mit lautem Lachen. Danach erklärt er, dass er das dann doch ein wenig unangenehm fände.

Habt ihr die Szene in eurem Spieldurchlauf gesehen und wart ihr überrascht davon oder hat euch an der Stelle nichts mehr gewundert?