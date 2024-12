Baldur's Gate 3-Macher veröffentlichen kostenloses 'Weihnachtsspiel', wo ihr jeden Tag Belohnungen verdienen könnt

Der Dezember ist natürlich auch immer Adventskalenderzeit. Mit den 24 hinter Türchen versteckten Überraschungen lässt sich wunderbar Vorfreude auf die anstehenden Feiertage verbreiten. Mit einiger Verspätung hat jetzt auch Larian eine Art Adventskalender gestartet.

Statt 24 gibt es beim Baldur's Gate 3-Studio "nur" 12 Türchen, die dafür jeden Tag ein kleines Spiel und eine Belohnung bereithalten.

Spoiler-Warnung: Vorfreude und Überraschung sind natürlich wichtige Elemente bei einem Adventskalender. Und die wollen wir euch auf keinen Fall vorwegnehmen. Wenn ihr also gar nicht wissen wollt, was euch erwartet, dann geht am besten direkt zur Website.