Vorsicht! Baldur's Gate 3-Bug kann auf Xbox eure Spielstände löschen – Das könnt ihr aktuell tun, bis der Fix da ist

Ein Bug kann auf Xbox für richtig viel Frust sorgen. Das könnt ihr aktuell tun, um vorzusorgen.

Abstürze in einem Spiel sind ärgerlich, aber wenn dabei gleich der ganze Spielstand gelöscht wird, ist das Grund für echten Frust. Das kann aktuell leider bei der Xbox-Version von Baldur's Gate 3 passieren.

Larian hat bereits einen Hotfix auf den Weg gebracht, der das Problem aber nicht löst und gibt nun Infos zum Stand der Dinge und Tipps, was ihr in der Zwischenzeit tun könnt.

Das könnt ihr aktuell tun, falls ihr Baldur's Gate 3 auf Xbox zockt

Larian hat gestern in einem Post auf X mitgeteilt, dass das Probem mit den gelöschten Spielständen nach einem Crash dem Team bekannt sei und eine Empfehlung gegeben, was ihr aktuell tun könnt: Ein Xbox-Update soll dabei helfen; zumindest mit "manchen der Probleme". Ihr solltet dieses Update aber trotzdem auf jeden Fall manuell herunterladen.

Zudem hat Michael Douse, Director of Publishing bei Larian die Info geteilt, dass der Entwickler mit Microsoft aktuell an einem zweiten Update arbeitet und in der Zwischenzeit Schritte veröffentlicht hat, die Abhilfe schaffen sollen. Die wichtigsten Punkte dabei:

Stellt sicher, dass eure Konsole auch im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt bleibt.

Stellt sicher, dass eure Xbox die aktuellen Updates hat.

Schließt euer Spiel komplett, wenn ihr fertig seid.

Außerdem verrät Douse:

"Die gute Nachricht ist, dass das in der Xbox Retail Version nicht passieren sollte, solange die Xbox Firmware aktuell ist."

Hier gibt's noch den Trailer zum Xbox-Release:

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Zunächst war Baldur's Gate 3 nur auf PC (Release Anfang August) und PS5 (Release Anfang September) erhältlich. Xbox-Spieler*innen mussten sich bis zum Morgen des 8. Dezembers gedulden. Während der Game Awards wurde angekündigt, dass das Spiel jetzt auch auf Series X/S erhältlich ist. Es bleibt zu hoffen, dass der Spielstand-Fehler bald behoben ist. Wir informieren euch natürlich, wenn es so weit ist.

Spielt ihr Baldur's Gate 3 auf der Xbox und hattet ihr bisher schon Probleme?