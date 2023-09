'Ich liebe dieses Spiel so sehr': Baldur's Gate 3-Fans feiern simplen Zauberspruch, weil er für die größte Stärke des RPGs steht

Wer Baldur's Gate 3 spielt, sollte darüber nachdenken, Arcane Lock in sein Repertoire aufzunehmen.

Baldur's Gate 3 lässt euch enorm viel ausprobieren. Dabei gibt es sehr viele Dinge, die Spieler*innen zum Teil komplett verpassen, weil sie vielleicht gar nicht darauf kommen. Als perfektes Beispiel dient der Level 2-Zauberspruch Arcane Lock beziehungsweise Arkanes Schloss. Der eröffnet ungeahnte Möglichkeiten – wenn ihr um die Ecke denkt oder vorausplant. Dementsprechend beliebt ist er in der Community.

Arkanes Schloss klingt erst einmal lahm, kann euch in Baldur's Gate 3 aber den Hintern retten

Darum geht's: Arkanes Schloss dient dazu, irgendetwas zu verschließen. Ihr könnt Truhen oder Türen abschließen, so dass sie nicht einfach so wieder geöffnet werden können. Der Spruch ist quasi das Gegenteil des Zauberspruchs Klopfen, kann aber mindestens auf genau so coole Art und Weise eingesetzt werden.

BG3 ist jetzt schon seit einer Weile auch auf PS5 erhältlich:

1:38 Baldur's Gate 3. Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Lasst eurer Kreativität freien Lauf: Redditor ArcaneLocks schreibt in dem Beitrag "Arcane Lock is Awesome", er liebe Zauber, bei denen man wirklich nachdenken und sich vorbereiten müsse. Er habe zum Beispiel im Kampf gegen Dribbles den Clown einfach den Dinosaurier in seinem Käfig eingesperrt.

"Wenn Du darüber nachdenkst: Das ist ein Level 2-Spruch, der einfach einen Charakter komplett aus dem Kampf heraus genommen hat, als hätte ich Polymorph oder Verbannung genutzt, aber ohne Konzentration und wir haben kostenlose Attacken auf ihn erhalten. Ich liebe dieses Spiel so sehr."

Dasselbe funktioniert zum Beispiel auch in Akt 1, wenn ihr im Kobold-Lager Halsin befreit. Schließt einfach die Türen der Käfige links mit einem Arkanen Schloss ab und ihr werdet einen deutlich einfacheren Kampf erleben. Auch bei der Hexe Ethel lässt sich wohl zum Beispiel ihr Fluchtweg mit einem Arkanen Schloss versperren.

Aber insbesondere in Akt 3 kommt der Level 2-Zauber so richtig zur Geltung: Immerhin befinden wir uns in der Stadt Baldur's Gate, was bedeutet, dass alles voller Türen ist. Lockt eine Gruppe Gegner mit der Katze in einen Raum, sperrt den mit Arkanem Schloss ab und fertig. So lassen sich ganze Truppen in angenehme Häppchen aufteilen oder Bossfights um ihre Minions erleichtern.

Auch in der Zählhaus-Bank oder in der Festung von Wyrm's Crossing lassen sich diverse Gelegenheiten finden, bei denen ihr vom Arkanen Schloss Gebrauch machen könnt. Selbst wenn ihr erst einmal im Gefängnis gelandet seid, könnt ihr beispielsweise die Wachen einsperren und so weiter. Ihr müsst nur erst einmal darauf kommen!

Wie zum Beispiel beim sehr nützlichen BG3-Zauber Federfall gilt also auch im Fall vom zunächst vielleicht nischig wirkenden Spruch Arkanes Schloss: Experimentieren und Um-die-Ecke-denken lohnt sich in Baldur's Gate 3 mehr als in den allermeisten anderen Spielen. Lasst ihr eurer Fantasie und Kreativität freien Lauf, werdet ihr in der Regel mit genialen Entdeckungen, Erlebnissen und Geheimnissen belohnt.

Welchen Zauber nutzt ihr in Baldur's Gate 3 am liebsten und wofür? Auf welche (kreative) Entdeckung wart ihr bisher besonders stolz?