Baldur's Gate 4: Release, Entwickler, Story und mehr - alles, was wir bereits zum nächsten D&D-RPG wissen

Alle Infos, die wir bereits zu einem möglichen Baldur's Gate 3-Nachfolger kennen.

Baldur's Gate 3 war ein riesiger Erfolg für Entwicklerstudio Larian und Publisher Wizards of the Coast. Ein Nachfolger ist damit so gut wie sicher, allerdings wird der wohl nicht von Larian Studios kommen. Wir fassen zusammen, was wir bereits über ein mögliches Baldur's Gate 4 wissen.

Hinweis: Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald neue Informationen zu Baldur's Gate 4 vorliegen. Ihr seid hier also immer auf dem aktuellen Stand.

Entwickler: Wer macht Baldur's Gate 4?

Viele Fans dürften darauf gehofft haben, dass Larian Studios weiter an der Baldur's Gate-Reihe arbeiten wird. Dazu wird es aber nicht kommen, wie CEO Swen Vincke auf einem Panel der GDC erklärt hat: Nicht nur plant das Studio keine DLCs für Baldur's Gate 3, sondern will auch nicht an einem möglichen vierten Teil arbeiten. Stattdessen will das Team sich einer neuen IP zuwenden.

Wer entwickelt dann BG4? Bislang gibt es dazu noch keine konkrete Aussage. Hasbro, denen Publisher Wizards of the Coast gehört, hat aber im Interview erklärt, dass bereits mehrere Studios Interesse an der Entwicklung eines neuen Teils gezeigt hätten:

"Wir sprechen mit vielen Partnern und viele Partner kommen auf uns zu, die die Herausforderung annehmen wollen, die Zukunft der Baldur's Gate-Reihe zu gestalten."

Release: Wann kommt Baldur's Gate 4?

Auch hierzu gibt es noch keine konkreten Informationen. Hasbro hat im Interview ebenfalls bestätigt, dass man sich Zeit dabei lassen wolle, den richtigen Entwickler und Ansatz für die Zukunft der Reihe zu finden. Allerdings soll es nicht wieder zu einer so langen Pause wie zwischen Baldur's Gate 2 und Baldur's Gate 3 kommen:

"Wir hoffen definitiv, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert [...]. Aber wir nehmen uns definitiv Zeit, den richtigen Partner zu finden, den richtigen Ansatz und das richtige Produkt, das die Zukunft von Baldur's Gate repräsentieren kann. Wir nehmen das also sehr, sehr ernst, wie mit all unseren Entscheidungen um unser Portfolio. Wir hetzen uns nicht bei den Entscheidungen, mit wem wir uns bei Produkten zusammentun oder welche Produkte wir erwägen sollten."

Entsprechend können wir wohl auch davon ausgehen, dass es noch keine konkreten Produktionspläne für Baldur's Gate 4 gibt. Gut möglich also, dass wir vor 2026 oder 2027 nichts genaueres zu einem neuen Teil hören.

Für welche Plattformen kommt Baldur's Gate 4?

Auch hier gibt es noch keine Infos. Sollte es aber tatsächlich noch so einige Jahre bis zum Release dauern, wovon wir ausgehen, scheint es auch durchaus wahrscheinlich, dass Baldur's Gate 4 neben dem PC erst für PS6 und die nächste Xbox-Konsolengeneration erscheinen wird.

Story: Worum geht es in Baldur's Gate 4?

Auch hierzu gibt es noch keine genaueren Details. Wir wissen allerdings, dass die Rechte an Baldur's Gate 3 und dessen Charakteren wie Schattenherz, Astarion oder Karlach nun bei Publisher Wizards of the Coast liegen.

Entsprechend ist es durchaus denkbar, dass wir lieb gewonnene Charaktere auch in Zukunft wiedersehen werden, selbst wenn Larian Studios nicht involviert ist.

Die bisherigen Baldur's Gate-Teile haben jeweils ihre eigene Geschichte erzählt, spielen aber in der gleichen Welt und haben so unter anderem auch Charaktere älterer Teile wie Jaheira später wieder zurückgebracht.

