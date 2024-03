Ganz üble Nachrichten für Baldur's Gate 3-Fans: Larian lässt Marke komplett hinter sich, neue Teile könnten von anderen Devs kommen

Leider wird es keinen DLC zu Baldur's Gate 3 geben. BG4 ist ebenfalls nicht in Sicht.

In Baldur’s Gate 3 gibt es so viele versteckte Inhalte, dass wohl die meisten Spieler*innen immer noch nicht alle davon gesehen haben. Ein Fan hat beispielsweise nach über 1.000 Spielstunden eine neue Szene mit Astarion entdeckt, über die er zufällig stolperte.

Damit hätten Fans eigentlich genug Futter, um sich in nächster Zeit mit dem Rollenspiel-Giganten zu beschäftigen. Doch der Wunsch nach neuen Inhalten ist da – wird aber wohl auf ewig unerfüllt bleiben (via IGN).

Kein DLC für Baldur’s Gate 3

Wieso gibt es keine neuen Inhalte? Während eines Panels auf der Game Developers Conference erklärte der Gründer von Larian Studios, Swen Vincke, dass keine DLCs zu Baldur’s Gate 3 geplant sind. Viel schlimmer noch: Es soll kein Baldur’s Gate 4 geben.

Das Entwicklerteam will sich stattdessen einer neuen IP zuwenden, die nichts mit Dungeons & Dragons zu tun hat. Deshalb bleibt die IP im Besitz von Wizards of the Coast. Es bleibt also nur die Chance, dass Wizards of the Coast sich einen neuen Entwickler sucht, der BG4 entwickelt.

Dafür veröffentlicht Larian aktuell immer mal wieder einen neuen Patch und dazugehörige Hot-Fixes. Erst kürzlich erschien Patch 6, der ein einfacheres Austauschen der Companions ermöglichte und neue Küsse hinzufügte.

Ein weiterer Punkt, dem sich die Entwickler*innen widmen wollen, ist der Mod-Support für Konsolen. Für den PC gibt es bereits zahlreiche Mods, die PS5 und Xbox Series X|S haben das Nachsehen. Der Mod-Support soll „später im Jahr“ folgen.

In der Vergangenheit soll es bei Larian Diskussionen um neue Inhalte zu BG3 gegeben haben. Schlussendlich hat sich das Team jetzt wohl dazu entschlossen, keine DLCs nachzuliefern.

Was könnte stattdessen kommen? Es könnte sein, dass sich Larian stattdessen wieder seiner anderen großen IP, Divinity, zuwendet. Vincke verriet, dass ein Sequel definitiv am Horizont sei. Somit könnte das nächste Projekt des Entwicklerteams Divinity: Original Sin 3 sein.

Was Hasbro, denen Wizards of the Coast gehört, jetzt vorhat, ist bislang unklar. Baldur’s Gate 3 war ein so großer Erfolg, dass es eine Verschwendung wäre, keinen 4. Teil der Reihe zu entwickeln. Doch ob und in welcher Form das D&D-Universum zurückkehrt, bleibt abzuwarten.

