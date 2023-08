Baldur's Gate 3 für PS5: Noch 2 Tage bis zum Early Access-Release – Alle Infos zu Preload, Release-Uhrzeit und Co.

Die wichtigsten Infos zum Release von BG3 in der Übersicht.

In wenigen Tagen ist es endlich soweit, dann kommen auch alle mit einer PS5 in den Genuss von Baldur's Gate 3. Das Riesen-RPG ist bereits seit knapp einem Monat für PC verfügbar und erscheint am 6. September auch auf Sonys neuester Konsole. Alles, was ihr vor dem Release wissen müsst, fassen wir euch hier zusammen.

Alle Infos zum Early Access-Release von Baldur's Gate 3

An welchem Tag startet der Early Access? Am 2. September 2023

Am 2. September 2023 Um wie viel Uhr wird Baldur's Gate 3 freigeschaltet? Um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Wann startet der Preload für den BG3-Early Access? Am 31. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Am 31. August um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Wie bekomme ich Zugang zum Early Access? Dafür müsst ihr die Digital Deluxe Edition des Spiels kaufen.

Alle Infos zum regulären PS5-Release von Baldur's Gate 3

An welchem Tag erscheint Baldur's Gate 3? Am 6. September 2023

Am 6. September 2023 Um wie viel Uhr wird Baldur's Gate 3 freigeschaltet? Um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Wann startet der Preload für Baldur's Gate 3? Am 4. September um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie viel Speicherplatz braucht Baldur's Gate 3? Anders als für die PC-Version gibt es auf PS5 auch einen Preload zum Spiel, sodass ihr Baldur's Gate 3 vorab runterladen und dann direkt zum Release loslegen könnt. Eine genaue Downloadgröße ist noch nicht bekannt, da sich das Spiel allerdings auf rund 150 GB auf Steam beläuft, rechnen wir mit ähnlichen Ausmaßen.

Wie funktioniert Cross-Progression in Baldur's Gate 3?

Habt ihr das Spiel bereits auf dem PC angefangen und wollt jetzt auf Konsole weiterspielen, könnt ihr problemlos wechseln und dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Dafür benötigt ihr allerdings ein Larian-Konto, das ihr euch direkt über den Launcher des Spiels einrichten könnt.

Ist das getan, müsst ihr im Spiel noch die Cloudsave-Funktion in den Einstellungen einstellen. Damit werden eure Spielstände automatisch synchronisiert. Steigt ihr jetzt also auf PS5 ein und meldet euch an, könnt ihr direkt mit den hochgeladenen Spielständen weitermachen.

Git es Crossplay und Multiplayer?

Ihr könnt BG3 auch auf PS5 im Koop mit bis zu drei weiteren Freund*innen spielen. Außerdem bietet das Spiel Couch-Koop mit Splitscreen. Crossplay zwischen der PC- und PS5-Version gibt es dagegen aktuell nicht. Nur PC, GOG und Mac können hier gemeinsam spielen.

Wollt ihr übrigens jetzt schon wissen, wie sich Baldur's Gate 3 mit Controller spielt, können wir euch das Video von Kollege Fritz empfehlen. Der hat nämlich schon ausprobiert, wie gut sich das Spiel mit Controller anfühlt:

12:31 Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

Was ist mit der Xbox-Version?

Auf Konsole erscheint Baldur's Gate 3 vorerst nur für die PS5. Allerdings ist auch eine Version für die Xbox Series X/S geplant. Hier hatte das Splitscreen-Feature während der Entwicklung allerdings zu starken Problemen bei der Series S geführt.

Entsprechend erscheint BG3 vorerst nur auf Series X mit Splitscreen, während Series S darauf verzichten muss. Einen genauen Releasetermin für die Xbox-Version gibt es noch nicht.