Baldur's Gate: Dark Alliance: Kultiges Action-RPG aus der PS2/Xbox-Ära kehrt heute zurück

Die Baldur's Gate-Reihe kann auf zahlreiche Spieletitel aus der Vergangenheit blicken. Mit Baldur's Gate: Enhanced Edition und Baldur's Gate II: Enhanced Edition wurden bereits zwei Klassiker erneut veröffentlicht und mit neuen Inhalten versehen. Nun wird überraschenderweise mit Baldur's Gate: Dark Alliance das dritte Spiel der Reihe neu aufgelegt und für die aktuelle Konsolengeneration veröffentlicht.

Baldur's Gate: Dark Alliance als Neuauflage

Wann erscheint Baldur's Gate: Dark Alliance? Das kultige Action-RPG wird ab heute für PS5, PS4, Xbox Series X/S, XboxOne und Switch erhältlich sein. Ursprünglich erschien der Titel in 2001 für PS2, Xbox und Gamecube. 2004 wurde der Titel auch auf dem Game Boy Advance veröffentlicht.

Das Besondere: Auch auf den aktuellen Konsolen könnt ihr den Titel im lokalen Koop-Modus spielen. Schnappt euch also einen Weggefährten und stürzt euch ins Abenteuer.

Link zum YouTube-Inhalt

In den Kommentaren zeigen sich die User besonders begeistert vom Re-Release des Titels, obwohl diese sehr kurzfristig war. Natürlich erhoffen sich Fans der Baldur's Gate Reihe, dass weitere Re-Releases folgen werden:

"Dies war eines der besten PS2-Spiele von allen und es kommt einfach so? "

"Jetzt brauchen wir nur noch Dark Alliance 2 und Champions of Norrath."

"Ich erinnere mich daran, dieses Spiel mit meinem Bruder gespielt zu haben, als ich aufwuchs. Es war das Spiel, das mich in RPGs eingeführt hat. Ich bin super aufgeregt, es wieder zu spielen."

Darum geht es in Baldur's Gate: Dark Alliance

Rache ist süß: Die ehemalige Generalin Eldrith will sich an ihrer Heimat für die verwehrte Hilfe beim Kampf gegen die Orks rächen. Die namensgebende Dunkle Allianz wird von ihr angeführt und bedroht die Stadt Baldurs Tor. Die Spieler:innen müssen also versuchen, Eldrith zu besiegen und ihren Rachefeldzug aufzuhalten.

Der Konsolenableger erinnert vom Stil her an Diablo, spielt aber in der Welt von Dungeons & Dragons. Zu Beginn müsst ihr einen der vorgefertigten Hauptcharaktere auswählen und euch mit ihm in die Fantasy-Welt begeben. Durch das Töten von Gegnern erhält der Charakter Erfahrungspunkte und kann neue Fähigkeiten erlernen. In den Echtzeitkämpfen können neben den Standardangriffen auch Magieangriffe verwendet werden.

Fans von Baldur's Gate warten aktuell auf den Release des dritten Teils. Was wir bislang zum neuen Ableger der Reihe wissen, erfahrt ihr auf GamePro.de:

Spiritueller Nachfolger erscheint bald

Wer nicht genug vom Dungeons & Dragons-Universum bekommen kann, der könnte sich auch den spirituellen Nachfolger Dungeons & Dragons: Dark Alliance näher ansehen. Das Spiel soll am 22. Juni 2021 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Hier könnt ihr euch sogar mit insgesamt vier Spieler:innen in die Kämpfe stürzen.

Werdet ihr einen Blick in Baldur's Gate: Dark Alliancewerfen?