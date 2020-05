Neue Infos zu Baldur's Gate 3 schon am 6. Juni

Der Twitteraccount von Baldur's Gate 3 hat viele neue Infos zum Rollenspiel ab dem 6. Juni angekündigt. Mit der nächsten Konsolengeneration im Hinterkopf könnte das auch für Konsolenbesitzer spannend werden.

"Du stichst wohl gerne Löcher in Leute, hm?" ist nur eines der Zitate aus dem Kurztrailer, den der Account von Baldur's Gate 3 auf Twitter gepostet hat. Der kleine Clip verspricht News zu dem für 2020 angekündigten Rollenspiel, den Beginn soll ein Auftritt beim Guerrilla Collective Showcase am 6. Juni machen.

We know you've all been waiting, so let's get ready to tell some stories together. Baldur's Gate 3 news will be dropping throughout the month of June, starting June 6 on the #GuerrillaCollective Showcase. What does it all mean? Let's find out. pic.twitter.com/ICoj4DHs8u