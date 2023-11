Dieses PlayStation-Spiel hat die wohl ekligsten Trophies der Welt: Ihr müsst einfach nur furzen

Die Trophies gibt es für abgehende Winde aus dem Darm.

Bang-On Balls: Chronicles ist ein 3D-Kump’n’Run-Actionspiel, in dem ihr mit einem Ball Missionen absolvieren müsst. Der Ball manövriert sich durch viele historische Ereignisse und landet in unterschiedlichen Welten wie dem Wikinger-Zeitalter oder im Weltall.

Solltet ihr das Spiel komplett durchgespielt haben, kann es sein, dass ihr am Ende keine einzige Trophy besitzt. Um sie zu erhalten, müsst ihr nämlich nicht einfach den Titel zocken, sondern einen ganz bestimmten Button im richtigen Moment drücken.

Bang-On Balls Chronicles: So kommt ihr an die Trophies

Wie stelle ich das an? Dem Spiel ist bereits von Anfang an anzusehen, dass es sich nicht ganz so ernst nimmt. Dementsprechend gibt es die Funktion, dass ihr in Bang-On Balls: Chronicles per Knopfdruck furzen könnt.

Ihr müsst also in den richtigen Situationen furzen, um die Trophies zu bekommen. Ob im Jacuzzi, im Mund eines Bosses oder in einer gigantischen Kanone - ihr müsst eure abgehenden Winde im rechten Moment von dannen ziehen lassen.

YouTuber MrReign zeigt euch, in welchen Situationen ihr pupsen müsst:

Vermutlich handelt es sich dabei um eine der ungewöhnlichsten Platin-Trophäen, die Spieler verdienen können. Doch wir müssen zugeben, dass es leichter als in anderen Spielen ist, an die begehrte Trophy zu kommen.

Die erste Trophäe gibt es beispielsweise einfach nur, wenn ihr eure Gase in die Freiheit entlasst. Es gibt insgesamt 26 Trophäen, die wir euch hier in englischer Sprache einmal aufgelistet haben (Via psnprofiles.com):

Hold the whistle button to... - Fart

Double bubble - Fart when trapped in a bubble

Hot Ones - Fart while on fire

Encounter of the filth kind - Fart inside an Alien spaceship

Can you taste that? - Fart inside the Viking Boss' mouth

Gotta go fast! - Fart during the race in the Roman underground dungeon

Wake up the dead - Fart in the viking cemetary

Gas on Gas action - Fart in the toxic pool

Eggy - Fart while playing the handheld console game on the Soviet beach

Atmosphere reactor - Fart on the second moon

Past Gas - Fart inside the gas station

Jacuzzi - Fart in the pool

Spinner - Fart inside the centrifuge cabin

Open wide - Fart inside a clam's mouth

Good timing - Fart while surfing through a giant ring

Who cut the cheese? - Fart inside Chez Pierats Restaurant

It's the stress, isn't it? - Fart while getting a tattoo

Echo echo echo - Fart inside a giant cannon

Change the tray - Fart inside cat litter tray

It's ok to be nervous - Fart on the karaoke stage

Bee quiet - Fart inside a capsule at the capsule hotel

Funny title - Fart inside Pachinko machine

Hundred cheek slap - Fart on the sumo ring

Caught it? - Fart in the goal keeper's cage

One of us! - Fart in the game developers' studio

Last One - Fart while the credits roll

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Bang-On Balls: Chronicles ist ein 3D-Jump’n’Run-Spiel, das wir sogar im Ko-op mit bis zu vier Spieler*innen zocken können. Es gibt sogar einen 2-Spieler*innen-Splitscreen, wenn die Partie lokal gestartet wird.

Mit den bunten Bällen hüpfen wir dann an historischen Schauplätzen herum und müssen Gegner besiegen. Es gibt zahlreiche Items wie Waffen, Schilde und Skins für den Ball zu sammeln. Das Entwicklerteam von Exit Plan Games wirbt damit, dass kein kostenpflichtiger DLC nötig sei.

Was haltet ihr von den Trophies? Habt ihr schon einmal genauso eklige Dinge tun müssen?