Barbie Rewind bringt 16 Spiele-Klassiker auf moderne Plattformen, darunter sogar ein nie veröffentlichtes Highlight

Ende des Jahres könnt ihr eine ganze Reihe von Barbie-Klassikern auf modernen Plattformen nachholen.

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Maximilian Franke
09.06.2026 | 17:30 Uhr

Für Barbie-Fans erscheint noch dieses Jahr eine Collection mit 16 Klassikern. Für Barbie-Fans erscheint noch dieses Jahr eine Collection mit 16 Klassikern.

Barbie-Fans sammelt euch: Am 12. November 2026 erscheint mit Barbie Rewind eine Retro-Spielesammlung, die insgesamt 16 Klassiker auf moderne Plattformen bringt. Mit dabei ist sogar ein Titel, der bisher nie veröffentlicht wurde.

Das steckt hinter Barbie Rewind

Im kommenden Adventure geht es hauptsächlich darum, euer Dreamhouse einzurichten. Dafür stehen euch über 250 Möbel und Dekorationen zur Verfügung, die an echte Barbie-Spielsachen der letzten Jahrzehnte angelehnt sind. Um alle freizuschalten, könnt ihr euch an den alten Klassikern versuchen.

Video starten 1:06 Barbie Rewind: Trailer stellt neue Retro-Spielesammlung mit 16 Klassikern vor

Die Collection verspricht insgesamt 16 Spiele, die zwischen 1991 und 2007 veröffentlicht wurden. Die noch nicht vollständige bestätigte Liste könnt ihr euch hier anschauen:

Diese Barbie-Klassiker sind bestätigt:

  • Barbie (1991)
  • Barbie Game Girl (1992)
  • Barbie Super Model (1993)
  • Barbie Vacation Adventure (1994, nie veröffentlicht)
  • Barbie Race & Ride (1999)
  • Barbie Super Sports (1999)
  • Barbie Pet Rescue (2001)
  • Barbie Groovy Games (2002)
  • Secret Agent Barbie: Royal Jewel Mission (2002)
  • Horse Adventures: Blue Ribbon Race (2003)
  • The Barbie Diaries: High School Mystery (2006)

Mit Barbie Vacation Adventure erwartet euch ein kleines Highlight, denn der Titel sollte ursprünglich 1994 für den Sega Genesis und das SNES erscheinen. Dahinter verbirgt sich ebenfalls eine Minispiel-Sammlung, bei denen sich Barbie und ihre Freundinnen auf einem Roadtrip durch die USA austoben.

Allerdings kam es nie zum Release und Barbie Rewind ist damit die erste offizielle Gelegenheit, das verschollene Retro-Spiel auszuprobieren.

Publisher Atari verspricht darüber hinaus Auftritte einiger bekannter Charaktere wie Ken, Teresa oder Christie, die euch beim Dekorieren eures Traumhauses mit Rat und Tat zur Seite stehen.

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Barbie Rewind soll am 12. November 2026 für PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch 1/2 und PC erscheinen.

Physische Editionen sind für Nintendo Switch und PS5 bestätigt. Außerdem wurde eine Deluxe Edition angekündigt, die eine Barbie-Puppe mit Atari-Shirt enthält.

Was denkt ihr: Habt ihr Erinnerungen an die alten Barbie-Klassiker? Auf welches Adventure freut ihr euch am meisten?

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Barbie Rewind

Barbie Rewind

Genre: Simulation

Release: 12.11.2026 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

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