Jellycat-Fan setzt seine schlecht gelaunte Plüsch-Schildkröte neben eine Zimmerpflanze – stellt zwei Wochen später fest, dass sich die beiden "angefreundet" haben

Man nehme ein mies gelauntes Plüschtier und eine körperbetonte Topfpflanze. Wie das ausgehen würde, hätte wohl niemand erwartet.

Johannes Bundemann
05.04.2026 | 12:50 Uhr

Zwar noch immer schlecht gelaunt, dafür aber jetzt mit stylishem Regenschirm. (via Instagram, derylngw) Zwar noch immer schlecht gelaunt, dafür aber jetzt mit stylishem Regenschirm. (via Instagram, derylngw)

Schwarze Knopfaugen, ein niedliches Gesicht und eine weiche Füllung. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht an irgendeinem Punkt in seinem Leben ein Kuscheltier zu seinen engsten Vertrauten gezählt hat. Kuscheltiere mögen nicht lebendig sein, doch wer würde wagen zu behaupten, dass sie deswegen keine Liebe verdienen? Auch, oder vielleicht gerade dann, wenn sie richtig finster dreinschauen.

Warum Mr Grumps so böse guckt

Das dachte sich bestimmt auch derylngw auf Instagram, die sich ihr Zuhause mit einer besonders grimmig dreinschauenden Schildkröte des beliebten Herstellers Jellycat teilt.

Der Name der Schildkröte ist laut Caption „Mr Grumps“ und dieser hat seinen Platz auf einem kleinen Regal neben einer Zimmerpflanze.

Video starten 0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

Das Plüschtier schaut, als wäre es weder sein Tag, noch sein Monat oder sein Jahr. Aber warum? Bei seinem Hersteller heißt die Schildkröte Timmy Turtle. Zu seiner Geschichte schreibt Jellycat: 

„Timmy Turtle ist wahrscheinlich die grimmigste Jellycat Figur. Er steht nicht unbedingt mit dem falschen Fuß auf, es ist nur so, dass das Leben ganz schön nerven kann. Stimmt doch, oder? Laute Kinosäle, DIY-Projekte und Weihnachtseinkäufe sind nur einige der Dinge, die ihm richtig auf die Nerven gehen. „Schenk mir starke Nerven!“ Lerne ihn kennen und du wirst seine sanftere Seite unter dieser harten Schale entdecken. Gib ihm ein wenig Zeit.“

Das Märchen von Mr Grumps und Dragon Tail

Diese sanftere Seite aus der Produktbeschreibung scheinen wir hier deutlich sehen zu können. 

Das Reel zeigt, wie ein Ausläufer der Pflanze, ein Philodendron Dragon Tail, unter dem ausgestreckten Plüsch-Arm der Schildkröte entlang und dann nach oben wächst. Schon im ersten Bild sieht es ein wenig aus, als würden die Pflanze und Mr Grumps Händchen halten. Zwei Wochen später jedoch erreicht die Szenerie ein neues, bisher ungeahntes Level an Niedlichkeit: Der Stängel ist weiter gewachsen und hat direkt über Mr Grumps‘ Kopf ein Blatt ausgebildet.

Vorher Nachher

Vorher Erst hält Mr Grumps den Pflanzenstängel nur in seiner Hand.

Nachher Später nutzt er ihn als Regenschirm.

Die Kommentare zum Reel überschlagen sich vor Begeisterung

"Das Geräusch das ich gemacht habe, war nur für Hunde wahrnehmbar! Das ist so süß"

"Wie ich einfach laut „AWWWWW“ gesagt habe."

"100prozentig hat er das manifestiert. Und das liebe ich an ihm."

Andere Kommentatoren schicken GIFs des mit einem Schirm im Regen stehenden Totoro aus dem Film „Mein Nachbar Totoro“ und auch die Figuren aus Pikmin bieten naheliegende Vergleiche.

Ein Lächeln hat sein neuer Schirm Mr Grumps anscheinend nicht aufs Gesicht gezaubert. Wir können also nur hoffen, dass er innerlich dankbar ist und sich in seinem Instagram-Ruhm sonnt.

Habt ihr auch Kuscheltiere, die keine klassischen Lächel-Gesichter haben? Was würdet ihr euch ausdenken, um ihnen etwas Gutes zu tun?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 7 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 7 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 8 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen