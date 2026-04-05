Jellycat-Fan setzt seine schlecht gelaunte Plüsch-Schildkröte neben eine Zimmerpflanze – stellt zwei Wochen später fest, dass sich die beiden "angefreundet" haben

Zwar noch immer schlecht gelaunt, dafür aber jetzt mit stylishem Regenschirm. (via Instagram, derylngw)

Schwarze Knopfaugen, ein niedliches Gesicht und eine weiche Füllung. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht an irgendeinem Punkt in seinem Leben ein Kuscheltier zu seinen engsten Vertrauten gezählt hat. Kuscheltiere mögen nicht lebendig sein, doch wer würde wagen zu behaupten, dass sie deswegen keine Liebe verdienen? Auch, oder vielleicht gerade dann, wenn sie richtig finster dreinschauen.

Warum Mr Grumps so böse guckt

Das dachte sich bestimmt auch derylngw auf Instagram, die sich ihr Zuhause mit einer besonders grimmig dreinschauenden Schildkröte des beliebten Herstellers Jellycat teilt.

Der Name der Schildkröte ist laut Caption „Mr Grumps“ und dieser hat seinen Platz auf einem kleinen Regal neben einer Zimmerpflanze.

0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

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Das Plüschtier schaut, als wäre es weder sein Tag, noch sein Monat oder sein Jahr. Aber warum? Bei seinem Hersteller heißt die Schildkröte Timmy Turtle. Zu seiner Geschichte schreibt Jellycat:

„Timmy Turtle ist wahrscheinlich die grimmigste Jellycat Figur. Er steht nicht unbedingt mit dem falschen Fuß auf, es ist nur so, dass das Leben ganz schön nerven kann. Stimmt doch, oder? Laute Kinosäle, DIY-Projekte und Weihnachtseinkäufe sind nur einige der Dinge, die ihm richtig auf die Nerven gehen. „Schenk mir starke Nerven!“ Lerne ihn kennen und du wirst seine sanftere Seite unter dieser harten Schale entdecken. Gib ihm ein wenig Zeit.“

Das Märchen von Mr Grumps und Dragon Tail

Diese sanftere Seite aus der Produktbeschreibung scheinen wir hier deutlich sehen zu können.

Das Reel zeigt, wie ein Ausläufer der Pflanze, ein Philodendron Dragon Tail, unter dem ausgestreckten Plüsch-Arm der Schildkröte entlang und dann nach oben wächst. Schon im ersten Bild sieht es ein wenig aus, als würden die Pflanze und Mr Grumps Händchen halten. Zwei Wochen später jedoch erreicht die Szenerie ein neues, bisher ungeahntes Level an Niedlichkeit: Der Stängel ist weiter gewachsen und hat direkt über Mr Grumps‘ Kopf ein Blatt ausgebildet.

Die Kommentare zum Reel überschlagen sich vor Begeisterung

"Das Geräusch das ich gemacht habe, war nur für Hunde wahrnehmbar! Das ist so süß"

"Wie ich einfach laut „AWWWWW“ gesagt habe."

"100prozentig hat er das manifestiert. Und das liebe ich an ihm."

Andere Kommentatoren schicken GIFs des mit einem Schirm im Regen stehenden Totoro aus dem Film „Mein Nachbar Totoro“ und auch die Figuren aus Pikmin bieten naheliegende Vergleiche.

Ein Lächeln hat sein neuer Schirm Mr Grumps anscheinend nicht aufs Gesicht gezaubert. Wir können also nur hoffen, dass er innerlich dankbar ist und sich in seinem Instagram-Ruhm sonnt.

Habt ihr auch Kuscheltiere, die keine klassischen Lächel-Gesichter haben? Was würdet ihr euch ausdenken, um ihnen etwas Gutes zu tun?