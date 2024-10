Nur 3,99 Euro im PS Store: Schnappt euch jetzt den neusten Teil einer legendären RPG-Reihe mit 90% Rabatt

The Bard's Tale 4 bekommt ihr gerade besonders günstig im PS-Store.

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem tollen Rollenspiel seid und euch noch etwas die Zeit vertreiben wollt, bis neue große Genre-Titel wie Dragon Age: The Veilguard oder Fable vertreiben wollt, solltet ihr euch unbedingt The Bard's Tale 4 anschauen.

Der neuste und mittlerweile vierte Teil der legendären Rollenspielreihe schickt euch in First-Person-Ansicht als Magier, Kämpfer oder Barde durch gefährliche Dungeons und lässt euch dort rundenbasierende Kämpfe austragen.

Spiel: The Bard's Tale 4 (PS4)

The Bard's Tale 4 (PS4) Angebot: 3,99 Euro (statt 39,99 Euro, das sind 90% Rabatt)

3,99 Euro (statt 39,99 Euro, das sind 90% Rabatt) gültig bis: 24.10.2024

6:33 The Bard's Tale IV - Gameplay-Video stellt das Kampfsystem vor - Gameplay-Video stellt das Kampfsystem vor

Autoplay

Das erwartet euch in Bard's Tale 4

Wie schon in den als Meisterwerke geltenden Vorgängern handelt es sich bei Bard's Tale 4 um einen Dungeon Crawler, in dem wir rundenbasierende Kämpfe bestreiten, Rätsel lösen und dabei unseren Charaktere und seine Ausrüstung verbessern.

Besonders hervorzuheben ist – wie es der Name des Spiels bereits erahnen lässt – der Einsatz von Musik. Für das Spiel wurden über 100 Stücke eingespielt, die überall in der Spielwelt und in verschiedenen Situationen zum Besten gegeben werden.

Wollt ihr mehr über das Rollenspiel wissen, können wir euch den Test der GameStar wärmstens ans Herz legen:

Vor allem für Fans der alten Teile lohnt sich Bard's Tale 4 besonders, die Nostalgie der alten Teile wurde nämlich äußerst gut eingefangen. Für gerade einmal 3,99 Euro kann aber wirklich jeder Rollenspiel-Fan zumindest einmal reinschauen. Alternativ ist das Spiel auch für Xbox und PC erhältlich, dort es momentan aber nicht reduziert.

Das erste Bard's Tale stammt aus dem Jahr 1985 und ist damit schon fast 40 Jahre alt. 1986 und 1988 wurden dann die beiden Nachfolger veröffentlicht. 2004 folgte noch ein Teil, ohne Bezug zur eigentlichen Reihe, unter anderem für PlayStation 4, Xbox One und Mobile, bevor 2018 der durch Kickstarter finanzierte Nachfolger A Bard's Tale 4 erschien.

inXile, das Studio hinter Teil 4, wurde 2003 von Brian Fargo, dem Kopf hinter der Bard's Tale- aber auch der Wasteland-Reihe gegründet. Auch das postapokalyptische Rollenspiele wurde 2020 von inXile fortgesetzt. Mittlerweile gehört das Studio zu Microsoft.