Microsoft macht Nägel mit Köpfen. Auf der X018 wurde bekannt gegeben, dass die beiden Entwicklerstudios Obsidian Entertainment sowie inXile jetzt zu Microsoft gehören.

Der Kauf soll vor allem RPGs auf die Xbox One bringen. Wie zum Beispiel Wasteland 3 oder Bard's Tale 4. Die erscheinen allerdings wie versprochen auch noch für die PS4.

Danach sieht die Sache dann aber wohl anders aus: Wahrscheinlich kommen die nächsten Titel Xbox-exklusiv.

"Wir halten unsere Versprechen": Microsoft dürfte inXile gekauft haben, um das exklusive First Party-Lineup zu stärken.

Aber das Studio verspricht, die Versprechen einzuhalten, die gegenüber den Backern des Crowdfundings gemacht wurden.

Dementsprechend kommen die Konsolenversionen von Bard's Tale IV und Wasteland 3 auch noch für die PS4.

Das steht noch nicht fest. Aber es klingt zumindest danach, auch wenn inXile auf Twitter betont, es sei ansonsten eigentlich noch zu früh, um über diese Zukunftspläne zu sprechen.

We're keeping our backer commitments for BT4 and WL3. Beyond that, it's hard to say. It's still very early in this new relationship.