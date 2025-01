Bares für Rares-Händler wird zum GTA-Gangster: Offizielles ZDF-Video versüßt uns die Wartezeit auf GTA 6 - und es ist absurd witzig

Zwei Welten treffen in einem knapp einminütigen aufeinander. (Bild-Copyright: ZDF / Screenshot: TikTok-Account baresfuerrareszdf)

Wenn zwei bekannte Marken aufeinandertreffen, kommt es gerne mal zu coolen Kollaborationen oder unglaublich unterhaltsamem Material. Ein TikTok-Video des offiziellen Accounts der ZDF-Sendung Bares für Rares ist der perfekte Beweis dafür, indem es die bekannte Sendereihe mit den GTA-Videospielen verbindet.

So sieht es aus, wenn Bares für Rares und GTA kombiniert werden

Der offizielle Account von Bares für Rares hat am 25. Januar 2025 ein knapp einminütiges Video veröffentlicht, das den Händler Waldi in Aktion zeigt. Hier könnt ihr euch direkt selbst das TikTok mit der Caption "Waldi auf Sidequest in RL" anschauen:

Das ist im Video zu sehen: Händler Waldi bekommt den Auftrag, ein Gemälde zu verkaufen. Das macht er auch, indem er sich (nachdem er einen Tisch-Glitch erlebt) das Objekt kurzerhand klaut und vom Tatort flieht. Er packt das Gemälde, nimmt einen Geheimgang und stößt mit einer Person auf dem Weg zusammen.

Nach seiner waghalsigen Flucht gibt er die Beute an Bares-für-Rares-Moderator Horst Lichter ab und ergattert dafür 80 Euro sowie 99 Punkte Respekt. Das ganze Video wurde nämlich als GTA-Parodie produziert.

Neben den typischen Schriftzügen, der Mini-Map am unteren Bildrand sowie bekannten Audio-Einspielungen steigert Waldi mit seinen beiden Straftaten seinen Fahndungslevel erst auf drei und dann sogar auf fünf Sterne.

Reaktionen der Community greifen unter anderem ein Meme auf

Das TikTok-Video hat innerhalb von drei Tagen über 110.000 Klicks gesammelt. Einige der Zuschauer*innen haben auch Kommentare hinterlassen, in denen sie sich wie der User Moarvin über den Tisch-Bug amüsieren oder wie User Paula darüber auslassen, dass 2025 ein Fiebertraum wäre.

Kommentator*in AmyTheKitty greift hingegen ein altbekanntes Meme auf und schreibt: "Waldi in GTA San Andreas bevor GTA 6". Wenn ihr euch auf Reddit beziehungsweise TikTok herumtreibt, könnte euch die Formulierung "X vor GTA 6" bekannt vorkommen.

Durch die lange Wartezeit seit dem Release von GTA 5 im Jahr 2013, haben User in den frühen 2020er-Jahren bereits erste Witze gerissen, was alles vor dem Nachfolgespiel erscheint. Die Memes erreichten ihren Höhepunkt im Jahr 2023, als viele größere Kanäle die Floskel weiterverbreiteten, bis sie sich schließlich als mittlerweile älteren Witz etabliert hat.

Unabhängig vom Meme stellen wir fest, dass im Social-Media-Team von Bares für Rares mindestens eine Person sitzen dürfte, die GTA mag und sich nun einen riesigen Spaß erlauben durfte. Ein Spaß, der bei der Zuschauerschaft auf TikTok gut anzukommen scheint.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch das TikTok-Video? Trifft es noch den Zahn der Zeit?