Batman: Gotham Knights - Neues Koop-Spiel ohne Batman angekündigt

Nach einer Woche voller Teaser zum neuen Batman-Spiel ist es jetzt offiziell: Das neue Spiel aus dem Fledermausmann-Universum heißt Batman: Gotham Knights. Das wurde soeben auf dem DC Fandome von Entwickler Warner Bros. Games Montreal bestätigt. Während eines gut 20-minütigen Panels gab es zudem erste Infos darüber, was uns in Sachen Story und Gameplay erwartet.

Die wichtigsten Infos zu Batman: Gotham Knights auf einen Blick:

Plattformen : noch nicht bestätigt

: noch nicht bestätigt Release : 2021

: 2021 Spielbare Charaktere : Batgirl, Nightwing, Robin, Red Hood

: Batgirl, Nightwing, Robin, Red Hood Antagonisten: Court of Owls, Mr. Freeze, Two Face

Court of Owls, Mr. Freeze, Two Face Koop-Gameplay

Timeline: Es scheint ein direkter Nachfolger von Arkham Knight zu sein

Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie im Trailer zu sehen, übernehmen wir in Gotham Knights nicht mehr die Rolle von Batman, sondern schlüpfen in die Rollen der Bat-Familie bestehend aus Batgirl, Nightwing, Robin und Red Hood, den ihr auch als Arkham Knight kennt.

Bestätigt wurde bislang auch, dass das Spiel eine Koop-Komponente bekommt. Wie die in der Praxis ausschaut und ob wir das Spiel auch rein im Singleplayer zocken können, ist noch nicht klar. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir die News aktualisieren.

Was ist der Court of Owls?

Der Court of Owls treibt in den Comics bereits seit vielen Jahren sein Unwesen. Es handelt sich dabei um eine Geheim-Organisation, die Batman das Leben schwer macht. Sie kontrollieren eine Auftragsmörder-Armee, Talons genannt, die in manchen Comics als Untote oder Eulen-Mensch-Hybride dargestellt werden. Ihr Ziel ist die Herrschaft über Gotham City.

Wie hat euch das Gezeigte gefallen und freut ihr euch schon auf den neuen Teil der Arkham-Reihe?