Battlefield 2042: Hazard Zone-Modus endlich enthüllt & so funktioniert er

Wenn Battlefield 2042 im November erscheint, wird es drei große Multiplayer-Säulen im Spiel geben. Im "All Out-Warfare"-Bereich geht es in klassischen großen Battlefield-Massenschlachten zur Sache, in der "Portal"-Sektion könnt ihr hingegen aus etlichen Parametern eigene Matches und Konstellationen zusammenstellen.

Um den dritten großen Bereich hatte Entwickler Dice lange Zeit ein Geheimnis gemacht, ihn aber jetzt endlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Er hört auf den Namen "Hazard Zone" und bietet einen etwas anderen Ansatz als die üblichen Battlefield-Matches.

Hier ist der Enthüllungs-Trailer zum Hazard Zone-Modus:

Die Grundlagen von Hazard Zone

Darum geht's: In Hazard Zone landen mehrere Vierer-Squads auf einer Karte und müssen dort verteilte Datenlaufwerke finden und extrahieren. Für letzteres gibt es es lediglich zwei Zeitfenster, eines ziemlich bald nach Start eines Matches und eines zum Ende einer Runde. Wer zurückbleibt und seine Datenlaufwerke nicht extrahieren kann, verliert am Match-Ende alles. Wie lang eine Runde dauert, ist bislang noch nicht bekannt.

Doch nicht nur die Extraktions-Komponente soll für den nötigen Pfeffer in der Runde sorgen, denn Bedrohungen gibt es in einer Hazard Zone genug:

gegnerische Squads

Wirbelstürme, die zufällig über die Map fegen

KI-Gegner, die die Datenlaufwerke bewachen

Was passiert bei einem Bildschirmtod? Wer zu viele Treffer abbekommt, gerät zuerst in einen sogenannten Down-State, bei dem die eigenen Teammitglieder aber noch eingreifen können. Bei einem kompletten Ableben gibt es keinen Neustart, stattdessen scheiden erledigte Spieler*innen aus und müssen bis zum Ende der Runde zuschauen.

Wählbare Spezialisten: Prinzipiell sind alle Spezialisten auch in Hazard Zone verfügbar, allerdings darf in jedem Squad jeder Spezialist nur einmal auftauchen. Damit will Dice offenbar bessere Absprachen und taktischeres Gameplay forcieren, denn die unterschiedlichen Fähigkeiten können in einem Match das Zünglein an der Waage sein. Das wohl wichtigste Gadget dürfte der Intel Scanner sein, der die ungefähren Fundorte der Laufwerke anzeigt. Mindestens ein Teammitglied sollte den Scanner also ausgerüstet haben.

Maximale Spielerzahl:

32 (auf PS5, Xbox Series X/S und PC)

24 (auf PS4 und Xbox 360)

Auf diesen Maps könnt ihr Hazard Zone spielen:

Kaleidoscope

Manifest

Orbital

Discarded

Renewal

Hourglass

Breakaway

Die Datenlaufwerke sind nicht nur entscheidende Objectives für den Spielsieg, sondern erfüllen noch eine andere Aufgabe. Denn jedes extrahierte Datenlaufwerk wird nach einer Runde in eine spezielle Währung umgewandelt, die Dice "Dark Market Credits" nennt. Mit diesen Credits könnt ihr euch dann vor Rundenbeginn mit Waffen oder taktischen Upgrades für euer Loadout ausrüsten.

Nochmal: Wer den Zeitpunkt verpasst, eingesammelte Laufwerke der zwei Extraktions-Zeitfenster auszufliegen, bekommt nichts und verliert sämtliche in der Runde eingesackten Objectives. Es reicht übrigens, wenn ein Squad-Mitglied überlebt, dann bekommen alle anderen ebenfalls die Belohnung.

15 taktische Upgrades sollen zum Launch für den Hazard Zone-Modus verfügbar sein, darunter:

Starting Armor: Ihr beginnt eine Runde mit +20 Rüstung.

Ihr beginnt eine Runde mit +20 Rüstung. Negotiated Bounty 1: 50% mehr Credits für das Erledigen von KI-Gegnern.

50% mehr Credits für das Erledigen von KI-Gegnern. Data Storage: Die Tragekapität für Datenlaufwerke wird um 2 erhöht.

Die Tragekapität für Datenlaufwerke wird um 2 erhöht. Faster Healing: Heilt euch 20% schneller.

Insgesamt wirken viele Elemente aus dem Modus ziemlich vertraut, die Extraktionen kennen wir beispielsweise aus den Dark Zones in den The Division-Spielen und das Squad-Gameplay ist einerseits natürlich aus Battlefield selbst, als auch den Team-Modi diverser Battle Royale-Spiele bekannt. Es bleibt abzuwarten, wie sich Hazard Zone letztendlich spielt und anfühlt. Eine Anspielmöglichkeit gab es für uns bislang noch nicht.

Bis zum Release ist es nun aber nicht mehr allzu lange hin. Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Kürzlich fand eine Beta zum Multiplayer statt, unsere Eindrücke dazu lest ihr hier.

Wie ist euer erster Eindruck von Hazard Zone? Habt ihr Bock drauf?