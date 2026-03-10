Vielleicht habt ihr noch nichts davon gehört, aber dieses mittelalterliche Survival-RPG ist bereits ein Hit, obwohl es noch nicht einmal vollständig veröffentlicht wurde

Ein Survival-Rollenspiel im Mittelalter-Setting knackt auf Steam die Millionen-Marke – obwohl Bellwright die Early-Access-Phase noch nicht verlassen hat.

Jusuf Hatic
10.03.2026 | 20:15 Uhr

Das Survival-Rollenspiel Bellwright kombiniert klassischen Städtebau mit taktischen Kämpfen im Mittelalter. (© Snail Games USA Donkey Crew) Das Survival-Rollenspiel Bellwright kombiniert klassischen Städtebau mit taktischen Kämpfen im Mittelalter. (© Snail Games USA / Donkey Crew)

Auf Steam spielt sich gerade eine kleine Aschenputtel-Geschichte ab: Nach einem bestenfalls durchwachsenen Start kann das Survival-Rollenspiel Bellwright inzwischen über eine Million verkaufte Exemplare verzeichnen.

Dabei ist das Spiel des Entwicklerstudios Donkey Crew und Publishers Snail Games noch immer in der Early-Access-Phase.

Bellwright: Komplexer Mix aus Survival und Strategie

Bellwright versteht sich als ein Mix mit Wurzeln im Survival-Genre, der laut den Entwicklern weit über die klassischen Überlebensmechaniken hinausgeht.

  • So müsst ihr nicht nur Ressourcen sammeln und das eigene Überleben sichern, sondern eine ganze Rebellion gegen eine tyrannische Krone anführen.
  • Dazu gehört auch das Rekrutieren von NPCs, das Verwalten von Ressourcen und das Kommandieren von Truppen in Echtzeitschlachten.
Diese Mischung aus taktischem Rollenspiel, Überlebenskampf und strategischem Siedlungsbau scheint den Nerv der Community zu treffen. Auf Steam sind inzwischen 80 Prozent der über 17.000 Bewertungen positiv. Laut der Datenbank SteamDB kommt Bellwright in den vergangenen Monaten immer mal wieder an sein zum Release erreichtes Allzeithoch von gut 15.000 zeitgleichen PC-Spieler*innen heran.

Das war aber nicht immer so: Unser GameStar-Kollege Reiner bescheinigte Bellwright zum Early-Access-Stand im Mai 2024 einen holprigen Zustand:

Early-Access-Test
Bellwright gehört auf die Steam-Wunschliste, aber noch nicht in euren Einkaufswagen
von Reiner Hauser
Bellwright gehört auf die Steam-Wunschliste, aber noch nicht in euren Einkaufswagen

Allerdings gilt trotz des Erfolges angesichts des Early-Access-Status wie immer ein wenig Vorsicht – und im Falle der Macher hinter Bellwright umso mehr.

Denn aufgrund der Vergangenheit von Snail Games und Donkey Crew gibt es eine gewisse Skepsis, ob die angekündigten Update-Pläne auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Denn Spiele wie Of Kings and Men oder Dark and Light wurden einst nämlich sang- und klanglos aufgegeben.

Immerhin: Zu diesen Update-Plänen gehört auch, dass Bellwright auf die PlayStation 5 und Xbox Series X|S portiert werden soll. Wann genau, steht allerdings jedoch in den Sternen.

Wie ist euer Eindruck von Bellwright?

Bellwright

Bellwright

Genre: Strategie

Release: 2026 (PC)

