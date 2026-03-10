Das "fake" PS5-Spiel, das alle gehasst haben, ist wieder da - mit einem neuen Namen

Erinnert ihr euch noch an Abandoned, das PS5-Spiel, das angeblich irgendwie mit Hideo Kojima zu tun haben sollte, groß angeteast wurde – und dann nie kam? Der Macher scheint nicht aufgeben zu wollen.

David Molke
10.03.2026 | 19:41 Uhr

Abandoned hätte ein richtig cooles PS5-Horrorspiel werden können, aber daraus wurde (bisher?!) nichts. Abandoned hätte ein richtig cooles PS5-Horrorspiel werden können, aber daraus wurde (bisher?!) nichts.

Die Lage rund um Abandoned war nicht einfach nur verworren, sie war komplett unübersichtlich. Fest steht: Das PS5-Spiel hat zwar für ordentlich Wirbel gesorgt, ist aber nie veröffentlicht worden. Jetzt könnte es aber doch noch irgendwie zurückkommen oder fortgesetzt werden: Ein neues Lebenszeichen.

Abandoned wird womöglich vom Macher des Fake-Releases zurückgebracht

Was war nochmal Abandoned? Nicht mehr als ein kurzer Teaser, wenn wir es ganz nüchtern betrachten. Viele Fans hielten die Mysterien rund um den angeblichen PS5-Horrortitel aber für Zeichen dafür, dass sie es eigentlich mit einem geheimen Hideo Kojima-Projekt zu tun haben könnten.

Video starten 1:39 Abandoned - Horror-Survival-Shooter mit Fokus auf Realismus angekündigt - Horror-Survival-Shooter mit Fokus auf Realismus angekündigt

Das Entwicklerstudio dahinter namens Blue Box hatte zwar zunächst offiziell dementiert, irgendetwas mit Hideo Kojima zu tun zu haben, dann aber doch wieder Andeutungen und Hinweise darauf gestreut, dass es der Fall sein könnte. Die Öffentlichkeit war dementsprechend verwirrt, und kurzzeitig schien alles möglich.

Dann sollte in bester P.T.-Manier eine "Echtzeit-Erfahrung" für die PS5 veröffentlicht werden. Viele Fans dachten, damit wäre die Sache geritzt und das nächste Meisterwerk stünde vor der Tür. Dieser vermeintlich spielbare Teaser wurde aber zuerst verschoben – und dann enthielt er einfach nur einen wenige Sekunden langen Videoclip, der auf einen Trailer verwiesen hatte, der wiederum nie erschienen ist.

Was aus dem Spiel geworden ist, bleibt unklar. Erschienen ist es jedenfalls nie. Mit Hideo Kojima dürfte es auch nichts zu tun haben, immerhin hat der fleißig seine beiden Death Stranding-Spiele veröffentlicht, die so gar nicht an Abandoned erinnern. Aber das muss nicht heißen, dass es da draußen nicht noch Hoffnung gibt – im Gegenteil.

Offenbar will zumindest einer der Blue Box-Entwickler nicht aufgeben. Hasan Kahraman, der auch beim Wirbel um Abandoned kräftig mitgemischt hat, spielt in letzter Zeit offenbar ein mysteriöses PS5-Spiel namens Abandoned: Gospels of Blood. Das haben jedenfalls einige findige ResetEra-Nutzer*innen herausgefunden.

Was könnte sich hinter Abandoned: Gospels of Blood verbergen (Bild: resetera.commembersdpanim.11375)? Was könnte sich hinter Abandoned: Gospels of Blood verbergen (Bild: resetera.com/members/dpanim.11375/)?

Die User unter dem Beitrag mutmaßen jetzt schon, dass es sich dabei womöglich um eine Fortsetzung oder eine neue Version des ursprünglich geplanten Spiels handeln könnte. Wenn der Entwickler es selbst bereits spielt, könnte es dieses Mal vielleicht tatsächlich erscheinen. Immerhin kann da ja wohl zumindest irgendetwas gespielt werden (wobei GTA 6 auch schon so sichtbar war).

Mehr PS5-News:
Crimson Desert: Grafik-Modi auf PS5 und Xbox wurden bekanntgegeben und sie sind viel besser als wir erwartet haben
von Kevin Itzinger
Fortnite erhöht Preise für V-Bucks: Skins werden schon sehr bald bis zu 20% teurer
von Maximilian Franke
Resident Evil Requiem kündigt Story-DLC und weitere neue Inhalte an
von Dennis Müller

Eine ganze Menge an Kommentaren merkt allerdings an, dass es wahrscheinlich am besten wäre, dem Entwickler keine Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen ist regelrecht unangenehm, vor einigen Jahren dem Hype aufgesessen zu sein und tatsächlich auf ein geheimes Kojima-Projekt gehofft zu haben. Manch einer bekundet aber auch ehrliches Interesse daran, zu sehen, was für ein Spiel das ist – sollte es jemals kommen.

Wie denkt ihr über Abandoned: Gospels of Blood? Dachtet ihr damals auch, es könnte von Hideo Kojima sein?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Abandoned

Abandoned

Genre: Shooter

Release: Entwicklung eingestellt (PS5)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 59 Minuten

Das "fake" PS5-Spiel, das alle gehasst haben, ist wieder da - mit einem neuen Namen

16.05.2022

Geleakte Story zum PS5-Exclusive Abandoned ist entweder fake oder komplett Banane

14.08.2021

Abandoned-Teaser ist endlich da, aber er war die Wartezeit nicht wert

11.08.2021

Abandoned: Die Trailer-App für das PS5-Exklusive geht online, aber das Wichtigste fehlt

30.07.2021

Metal Gear Solid 6 statt Silent Hill? Die Gerüchte um Abandoned werden immer verrückter
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Vielleicht habt ihr noch nichts davon gehört, aber dieses mittelalterliche Survival-RPG ist bereits ein Hit, obwohl es noch nicht einmal vollständig veröffentlicht wurde

vor 24 Minuten

Vielleicht habt ihr noch nichts davon gehört, aber dieses mittelalterliche Survival-RPG ist bereits ein Hit, obwohl es noch nicht einmal vollständig veröffentlicht wurde
Das fake PS5-Spiel, das alle gehasst haben, ist wieder da - mit einem neuen Namen

vor 58 Minuten

Das "fake" PS5-Spiel, das alle gehasst haben, ist wieder da - mit einem neuen Namen
Game Boy-Fan sucht 25 Jahre nach legendärem Spiel, findet es endlich in versiegelter Box und nutzt es wieder so, wie es gedacht war - zum Spielen

vor einer Stunde

Game Boy-Fan sucht 25 Jahre nach legendärem Spiel, findet es endlich in versiegelter Box und nutzt es wieder so, wie es gedacht war - zum Spielen
Geniale Pokémon-Idee: Fan zeigt, dass im LEGO-Set von Evoli ein viel cooleres Pokémon steckt

vor einer Stunde

Geniale Pokémon-Idee: Fan zeigt, dass im LEGO-Set von Evoli ein viel cooleres Pokémon steckt
mehr anzeigen