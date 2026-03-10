Das "fake" PS5-Spiel, das alle gehasst haben, ist wieder da - mit einem neuen Namen

Abandoned hätte ein richtig cooles PS5-Horrorspiel werden können, aber daraus wurde (bisher?!) nichts.

Die Lage rund um Abandoned war nicht einfach nur verworren, sie war komplett unübersichtlich. Fest steht: Das PS5-Spiel hat zwar für ordentlich Wirbel gesorgt, ist aber nie veröffentlicht worden. Jetzt könnte es aber doch noch irgendwie zurückkommen oder fortgesetzt werden: Ein neues Lebenszeichen.

Abandoned wird womöglich vom Macher des Fake-Releases zurückgebracht

Was war nochmal Abandoned? Nicht mehr als ein kurzer Teaser, wenn wir es ganz nüchtern betrachten. Viele Fans hielten die Mysterien rund um den angeblichen PS5-Horrortitel aber für Zeichen dafür, dass sie es eigentlich mit einem geheimen Hideo Kojima-Projekt zu tun haben könnten.

Das Entwicklerstudio dahinter namens Blue Box hatte zwar zunächst offiziell dementiert, irgendetwas mit Hideo Kojima zu tun zu haben, dann aber doch wieder Andeutungen und Hinweise darauf gestreut, dass es der Fall sein könnte. Die Öffentlichkeit war dementsprechend verwirrt, und kurzzeitig schien alles möglich.

Dann sollte in bester P.T.-Manier eine "Echtzeit-Erfahrung" für die PS5 veröffentlicht werden. Viele Fans dachten, damit wäre die Sache geritzt und das nächste Meisterwerk stünde vor der Tür. Dieser vermeintlich spielbare Teaser wurde aber zuerst verschoben – und dann enthielt er einfach nur einen wenige Sekunden langen Videoclip, der auf einen Trailer verwiesen hatte, der wiederum nie erschienen ist.

Was aus dem Spiel geworden ist, bleibt unklar. Erschienen ist es jedenfalls nie. Mit Hideo Kojima dürfte es auch nichts zu tun haben, immerhin hat der fleißig seine beiden Death Stranding-Spiele veröffentlicht, die so gar nicht an Abandoned erinnern. Aber das muss nicht heißen, dass es da draußen nicht noch Hoffnung gibt – im Gegenteil.

Offenbar will zumindest einer der Blue Box-Entwickler nicht aufgeben. Hasan Kahraman, der auch beim Wirbel um Abandoned kräftig mitgemischt hat, spielt in letzter Zeit offenbar ein mysteriöses PS5-Spiel namens Abandoned: Gospels of Blood. Das haben jedenfalls einige findige ResetEra-Nutzer*innen herausgefunden.

Was könnte sich hinter Abandoned: Gospels of Blood verbergen (Bild: resetera.com/members/dpanim.11375/)?

Die User unter dem Beitrag mutmaßen jetzt schon, dass es sich dabei womöglich um eine Fortsetzung oder eine neue Version des ursprünglich geplanten Spiels handeln könnte. Wenn der Entwickler es selbst bereits spielt, könnte es dieses Mal vielleicht tatsächlich erscheinen. Immerhin kann da ja wohl zumindest irgendetwas gespielt werden (wobei GTA 6 auch schon so sichtbar war).

Eine ganze Menge an Kommentaren merkt allerdings an, dass es wahrscheinlich am besten wäre, dem Entwickler keine Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen ist regelrecht unangenehm, vor einigen Jahren dem Hype aufgesessen zu sein und tatsächlich auf ein geheimes Kojima-Projekt gehofft zu haben. Manch einer bekundet aber auch ehrliches Interesse daran, zu sehen, was für ein Spiel das ist – sollte es jemals kommen.

Wie denkt ihr über Abandoned: Gospels of Blood? Dachtet ihr damals auch, es könnte von Hideo Kojima sein?